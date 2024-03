Alle hören Taylor Swift, alle wollen zu ihren Konzerten. Aber welche Namen und Titel haben eigentlich in der (jüngeren) Vergangenheit die Popmusik geprägt? Von A wie Agnetha über M wie Madonna bis zu Z wie Ziggy Stardust führt uns Matthäus Bär (du kennst ihn vielleicht als Musiker) durch die Geschichte der Popmusik. Zu jedem Buchstaben setzt Illustratorin Jacqueline Kaulfersch jeweils eine Persönlichkeit in Szene. Erschienen ist das Buch in einem ganz kleinen Grazer Verlag. In Kombination mit unnützem Halbwissen, Anspieltipps und Reimen macht dieses ungewöhnliche Buch sicher besonders Spaß, wenn du es mit Menschen anschaust, die vielleicht in ihrer Jugend gerne diese Musik gehört haben. Ihr könnt euch gemeinsam die Lieder anhören, und du schaust, welche dir auch gefallen – und welche eher nicht so. (16.3.2024)

Das Buch wurde vom Team der STUBE für euch ausgewählt.