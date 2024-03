Das Allianz Stadion sah das erste Match der Rapid-Frauen. APA/TOBIAS STEINMAURER

Wien - Rapids Frauen-Fußballteam hat am Samstag den Premieren-Auftritt im Allianz Stadion absolviert - und das vor gleich 3.150 Zuschauern, was einen neuen Rekordbesuch für ein Frauen-Vereinsspiel mit ausschließlich österreichischer Beteiligung bedeutet. Die Grün-Weißen gewannen das Testmatch gegen Traiskirchen mit 2:1. Die Partie hätte ursprünglich am Freitagabend stattfinden sollen, wurde dann aber aufgrund des Männer-Meistergruppen-Auftakts Rapid - LASK um einen Tag verschoben. (APA, 16.3.2024)