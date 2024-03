Am Samstag machte der Wind einen Strich durch die Rechnunh EPA/Geir Olsen

Vikersund - Die Skiflug-Schanze in Vikersund ist am Samstag wegen Schlechtwetters nur Schauplatz von langem Warten gewesen. Zunächst musste am Vormittag die Skiflug-Weltcup-Premiere der Frauen abgesagt werden. Danach wurde am Nachmittag auch der Männer-Bewerb für Samstag gestrichen. Stefan Kraft ist deshalb aber noch nicht vorzeitig Weltcup-Gesamtsieger, denn der Bewerb vom Samstag wird am Sonntag (11.05 Uhr) bei erwartet weit besserem Wetter mit nur einem Flug nachgetragen.

Der zweite Weltcup-Bewerb der Männer wird nach neuem "Raw Air"-Reglement wie geplant als "Superfinale" in drei Durchgängen (Top 30, dann Top 20, dann Top 10) stattfinden. "Die Windbedingungen waren noch extrem unstabil, die letzten Informationen waren 13 Meter pro Sekunde und das ist extrem zu viel", meinte Renndirektor Sandro Pertile im ORF-TV-Interview.

Richtig

Auch ÖSV-Männer-Cheftrainer Andreas Widhölzl sah das so. "Grundsätzlich war es die richtige Entscheidung, es war sehr turbulent und sehr wechselhaft. Es wäre auch gefährlich gewesen. Wir sind froh, dass wir morgen jetzt zwei Wettkämpfe haben. Das Wetter für morgen ist gut angesagt", sagte der Tiroler. Zudem seien die Athleten am Ende der Saison auch schon müde. "Da muss man nichts mehr erzwingen."

"Ich habe heute alles richtig gemacht, habe heute nicht viel Energie verschwendet", sagte Weltcupleader Kraft, der nicht mit einem Bewerb gerechnet hatte. "Wenn es morgen perfekt angesagt ist, ist es sicher besser. Morgen vier Mal - das haben wir am Kulm auch gehabt, das halten wir aus. Es wäre schön, wenn ich es morgen fixieren könnte", sprach Kraft den fast entschiedenen Kampf um die große Kristallkugel an.

Die Jury hatte schon am Vormittag bei den Frauen noch etwas zugewartet, dann aber aufgegeben. Weltcup-Titelverteidigerin Eva Pinkelnig unterstützte die Absage. "Es sind total windige Verhältnisse. Sie fangen an, hier im Auslauf, Dinge festzubinden." Gegen zwei Bewerbe am Sonntag hätte sie nichts. "Natürlich würden wir uns das alle wünschen. Jeder ist dafür, dass wir sogar zwei Weltcups haben."

Dieser Wunsch ging in Erfüllung: Die gute Wettervorhersage ermöglicht ein Mammutprogramm, das folgendermaßen aussieht: 09.00 Uhr 1. Frauenbewerb (1 Durchgang), 10.00 2. Frauenbewerb (2 Durchgänge), 11.05 1. Männerbewerb (1 Durchgang) und 15.30 2. Männerbewerb (3 Durchgänge). (APA, 16.3.2024)