Innsbruck – Nach einer sicheren Landung am Flughafen Innsbruck am Samstagvormittag hat ein aus England kommendes Flugzeug im Bereich des rechten Hauptfahrwerks Rauch entwickelt. Es erfolgte eine Alarmierung der Betriebsfeuerwehr des Flughafen Innsbruck, die das Fahrwerk kühlte. Ursache für die Rauchentwicklung dürfte ein technischer Defekt am Fahrwerk gewesen sein, informierte die Polizei. Verletzt wurde niemand, auch habe es keine Gefährdung von Personen gegeben, hieß es.

Das Flugzeug mit 173 Passagieren an Bord setzte um 10.35 Uhr in Innsbruck auf. Während das Flugzeug zum zugewiesenen Parkplatz rollte, drang plötzlich Rauch aus dem rechten Hauptfahrwerk, woraufhin die Betriebsfeuerwehr aktiv wurde. Die Höhe des Schadens stand vorerst nicht fest. Der Flugverkehr am Flughafen Innsbruck war durch den Zwischenfall lediglich für etwa 15 Minuten beeinträchtigt. (APA, 16.3.2024)