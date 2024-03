Stark. IMAGO/Ricardo Larreina

Pamplona - Real Madrid bleibt auf Kurs zum 36. Titel in der spanischen Fußball-Meisterschaft. Die Madrilenen siegten bei Osasuna nach einer dominanten Vorstellung mit 4:2 und bauten ihren Vorsprung auf den FC Girona auf zehn Punkte aus. Der erste Verfolger verlor 0:1 bei Getafe und damit auswärts zum vierten Mal in Folge. Der FC Barcelona könnte mit einem Sieg beim Vierten Atletico Madrid am Sonntag Platz zwei übernehmen.

Reals Vinicius Junior erzielte einen Doppelpack (4., 64.), Federico Valverde bereitete drei Treffer - darunter jene von Dani Carvajal (18.) und Brahim Diaz (61.) - vor. Für Osasuna trafen Ante Budimir (7.) und Iker Munoz in der Nachspielzeit. (APA, 16.3.2024)