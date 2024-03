Der Ex-Kombinierer tritt sein Amt am 1. Mai an. Neuer Alpin-Nachwuchsleiter und Stecher-Nachfolger sollen bestellt werden

Mario Stecher will Neuigkeiten bringen. APA/GEORG HOCHMUTH

Saalbach-Hinterglemm - Ab 1. Mai tritt Ex-Kombinierer Mario Stecher offiziell die Stelle als ÖSV-Sportdirektor an. Ziemlich weit oben auf seiner Aufgabenliste stünden personelle Neubesetzungen, erklärte er am Samstag bei einem Pressegespräch in Hinterglemm. Zunächst sei seine aktuelle Stelle als Sportlicher Leiter für Skispringen und Nordische Kombination nachzubesetzen. "Da bin ich guter Dinge, dass wir mit nächster Woche einen Nachfolger präsentieren können", betonte er.

Außerdem soll ein neuer Nachwuchsleiter für den Alpin-Bereich installiert und Jürgen Kriechbaum damit abgelöst werden. Das bestätigte auch ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer. Mit Kriechbaum werde es ein weiterführendes Gespräch geben, ob und in welcher Funktion er dem Verband erhalten bleiben könne. Auch im Trainerbereich stehe fest, "dass wir doch die eine oder andere Neubesetzung letztendlich sehen werden", sagte Stecher.

Begeisterung

Er wolle eine Begeisterung entfachen und eine klare Linie durchbringen, betonte der Steirer. "Wenn das gelingt, können wir bereits im nächsten Jahr viele Dinge noch einmal verbessern und vielleicht auch in unseren momentan schlechteren Disziplinen wieder um Medaillen mitkämpfen." Diesbezüglich nannte er bei den Alpinen explizit den Frauen-Riesentorlauf.

Ab 1. Mai tritt auch eine neue Satzung des Skiverbandes in Kraft, durch die das geschäftsführende Präsidium durch zwei hauptamtliche Geschäftsführer ersetzt wird. Scherer werde sich bei zahlreichen ÖSV-Töchtern aus der Geschäftsführung zurückziehen und fortan als Eigentümervertreter fungieren, kündigte er an. (APA, 16.3.2024)