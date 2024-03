Keine Tore in Linz. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Linz - Das Duell zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und Austria Lustenau zum Auftakt der Qualifikationsgruppe in der Fußball-Bundesliga hat am Samstag mit einer Nullnummer geendet. Damit liegen die Oberösterreicher weiterhin vier Punkte vor dem Schlusslicht aus Vorarlberg, das aus den sechs Frühjahrsrunden acht Zähler holte. Für Blau-Weiß war es der erste Punktgewinn nach zuletzt drei Niederlagen, der Aufsteiger ist mittlerweile seit neun Liga-Spielen sieglos.

Dass die Partie ganz im Zeichen des Abstiegskampfs stand, war vor allem in der Anfangsphase deutlich zu spüren. Beide Teams verzettelten sich in Zweikämpfen, fußballerische Highlights gab es keine. Erst nach einer gewissen Zeit wagten sich die Mannschaften etwas aus ihrer Deckung - ein Schuss von Ronivaldo wurde im Sechzehner abgeblockt (13.), auf der Gegenseite scheiterten Darijo Grujcic (15.), Ben Bobzien (16.) und Yadaly Diaby (20.) am Linzer Goalie Nicolas Schmid.

Kein Vorbeikommen

Die Schlussphase der ersten Hälfte gehörte Blau-Weiß, allerdings gab es für Simon Seidl kein Vorbeikommen an Lustenaus Tormann Domenik Schierl (33.). Auch Julian Gölles fand in Schierl seinen Meister (45.). Die Top-Chance der zweiten Hälfte ging auf das Konto der Lustenauer - Paterson Chato tauchte plötzlich allein am Fünfer auf, doch Schmid parierte (63.).

Auch die Schlussphase wurde von beiden Clubs mit angezogener Handbremse absolvierte, eine wirklich zwingende Möglichkeit bekamen die 4.300 Zuschauer nicht mehr zu sehen - mit einer Ausnahme: Ein Kopfball von Blau-Weiß-Verteidiger Fabio Strauss verfehlte das Tor nur um Zentimeter (89.). (APA, 16.3.2024)

Stimmen Gerald Scheiblehner (Trainer Blau-Weiß Linz): "Ich bin froh, dass das Spiel vorbei ist. Das war heute richtig anstrengend an der Linie. Meine Mannschaft hat die Situation im Abstiegskampf sehr gut angenommen, wir hatten schon viel Druck nach den Ergebnissen zuletzt. Da haben wir schon ein kleines Zeichen gesetzt heute. Wir waren heute in Summe die bessere Mannschaft und hätten den Sieg schon verdient gehabt. Unsere Situation hat sich nicht verändert, wir haben den Abstand nach unten zumindest halten können, das ist das Positive am heutigen Abend. Am Ende zählt, dass wir die Klasse halten, und davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt." Andreas Heraf (Trainer Austria Lustenau): "Ich kann gut mit dem Punkt leben. Wir haben im Abstiegskampf bei einer guten Mannschaft einen Zähler mitgenommen, damit muss man zufrieden sein. Ich bin wirklich ein Fan von Blau-Weiß, das ist eine richtig gute Truppe, die schon weiß, wie man zu Punkten kommt. Blau-Weiß hat in Summe mehr fürs Spiel getan und hätte den Sieg schon mehr verdient als wir, das muss man schon so sagen."

Fußball-Bundesliga (23. Runde) - Qualifikationsgruppe (1. Runde):

FC Blau-Weiß Linz - SC Austria Lustenau 0:0

Linz, Hofmann Personal Stadion, 4.300, SR Altmann

Blau-Weiß: N. Schmid - Tursch, Maranda, Fa. Strauss - Gölles (86. Schantl), Krainz, Briedl, Pirkl - Mensah, Ronivaldo (79. Noß), S. Seidl (65. Dobras)

Lustenau: Schierl - Anderson, Maak, Meisl, Grujcic, Berger - Gorzel, Chato, Bobzien (74. Cisse) - Mikic (65. Grabher), Diaby (74. Fridrikas)

Gelbe Karten: Krainz, S. Seidl, Briedl bzw. Chato

tsi/haz