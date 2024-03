Stimmen

Thomas Silberberger (WSG-Trainer): "Es ist extrem bitter, dass man es wieder so herschenkt. Wir haben in 90 Minuten eigentlich nichts zugelassen. Dann fängst du wieder so einen Slapstick-Elfmeter, das ist ja frustrierend hoch zehn. Wir hätten uns heute wirklich freischwimmen können. Wir hätten mit Blau-Weiß und Altach auf Augenhöhe gehen können, aber wir haben es wieder nicht geschafft. Wir haben es bis dorthin extrem sauber verteidigt. Wir haben schon vieles richtig gemacht, aber diese eine Aktion killt dich in puncto Selbstvertrauen und in puncto Motivation."

Manfred Schmid (WAC-Trainer): "Wir haben es nicht geschafft, dominant aufzutreten. Wir haben viele Fehler im Spielaufbau gemacht. So kannst du das Spiel nicht gewinnen. Wir waren teilweise behäbig, trotzdem haben wir die eine oder andere große Chance gehabt. Am Ende ist es natürlich glücklich, wie wir zum Ausgleich kommen. Mit dem Punkt müssen wir heute zufrieden sein. Man sieht an den Ergebnissen der anderen Mannschaften, dass es nicht so einfach ist, in dieser Qualifikationsgruppe zu spielen. Schön ist etwas anderes, Atmosphäre ist auch etwas anderes."