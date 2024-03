Die Polizei holt Menschen aus einem Haus in Trenton, nachdem gemeldet wurde, dass sich der Verdächtige in dem Haus verschanzt hat. AFP/JOE LAMBERTI

Philadelphia – In den USA hat ein Mann nach Polizeiangaben drei Menschen erschossen und sich anschließend mit mehreren Geiseln in einem Haus verbarrikadiert. Die Schüsse fielen am Samstagvormittag an zwei unterschiedlichen Orten in Falls Township, einem Vorort von Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Samstag mitteilten. Demnach stammten die Opfer aus dem familiären Umfeld des Schützen.

Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter den Angaben nach mit einem geraubten Auto und verbarrikadierte sich schließlich in Trenton im angrenzenden Bundesstaat New Jersey mit mehreren Geiseln. Noch Stunden nach den Taten am Morgen versuchte die Polizei, den Mann dazu zu bewegen, sich zu ergeben. Er habe vermutlich ein Sturmgewehr und sei "extrem gefährlich".

Minderjährige am Tatort

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 26 Jahre alten Mann, der zuletzt wohnungslos gewesen sein soll. Als Tatwaffe nutze er demnach ein Sturmgewehr vom Typ AR-15. An den Tatorten befanden sich neben den Todesopfern noch weitere Familienmitglieder, darunter Minderjährige. Die Behörden in Falls Township hatten ihre Einwohner am Samstagvormittag dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

In dem Ort sollte es anlässlich des irischen St. Patrick's Day eigentlich einen Umzug geben. Dieser wurde laut dem örtlichen TV-Sender Fox29 aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die Feiern zu Ehren des heiligen Patrick brachten irische Auswanderer auch in die USA. (APA, 16.3.2024)