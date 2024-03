Die Saison biegt schön langsam auf die Zielgerade. APA/ERWIN SCHERIAU

Szekesfehervar - Der HC Pustertal Wölfe hat als letztes Team das Halbfinale der ICE Eishockey Liga erreicht. Die Südtiroler machten am Samstag die Überraschung perfekt und gewannen das siebente und entscheidende Spiel der "best of seven"-Viertelfinalserie in Szekesfehervar mit 4:1 (1:0,2:1,1:0). Damit bekommt es der Grunddurchgangs-Achte mit dem -Ersten KAC zu tun, das zweite Duell lautet Salzburg (3.) - Bozen (4.). Gespielt wird im ab Dienstag neuerlich über maximal sieben Partien.

Während Fehervar nach dem starken zweiten Platz im Grunddurchgang die Segel streichen musste, jubelten die Wölfe über den erstmaligen Einzug ins ICE-Halbfinale. Das noch dazu entgegen allen bisherigen statistischen "Gesetzen". Bisher hatte sich in einer siebenten Partie im Viertelfinale noch nie ein Auswärtsteam durchsetzen können.

Gegen den KAC weisen die Südtiroler eine ausgeglichene Saisonbilanz auf. Je zwei Siege und zwei Niederlagen stehen für die Kontrahenten zu Buche. (APA, 16.3.2024)

Ergebnis der ICE Hockey League vom Samstag - Viertelfinale ("best of seven"/7. Spiel):

Hydro Fehervar - HC Pustertal Wölfe 1:4 (0:1,1:2,0:1). Endstand in der Serie: 3:4.

Halbfinale (best of seven), ab Dienstag:

KAC - Pustertal

Salzburg - Bozen