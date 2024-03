Donald Trump strebt eine zweite Amtszeit als US-Präsident an. AP/Jeff Dean

Washington – Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat vor Anhängern in Ohio radikale Prophezeiungen für den Fall seiner Wahlniederlage im November geäußert. "Wenn wir diese Wahl nicht gewinnen, glaube ich nicht, dass es in diesem Land noch eine Wahl geben wird", sagte Trump am Samstag (Ortszeit). Und: "Wenn ich nicht gewählt werde, wird es ein Blutbad für das ganze Land geben."

Der Sprecher der Biden-Kampagne, James Singer, verurteilte Trumps "Blutbad"-Kommentar mit seinem "Extremismus", "seinen Durst nach Rache" und seine "Drohungen zur politischen Gewalt".

Knapp acht Monate vor der US-Präsidentschaftswahl liegen Amtsinhaber Joe Biden und sein Herausforderer Donald Trump in der Gunst der Wähler nahezu gleichauf. Trump konnte den Abstand zu Biden in Meinungsumfragen bei nicht-weißen Wählern verringern. Diese bildeten einen Kernbestandteil von Bidens Koalition, als er Trump im Jahr 2020 besiegte.

Biden macht sich über Alter lustig

Biden machte sich indes lustig über Sorgen wegen seines hohen Alters und gelegentlicher Aussetzer bei öffentlichen Auftritten. "Ein Kandidat ist zu alt und geistig ungeeignet, um Präsident zu sein. Der andere bin ich", sagte der 81-Jährige scherzend mit Blick auf seinen 77 Jahre alten Konkurrenten Trump beim traditionellen Gridiron Club Dinner am Samstagabend vor über 650 Gästen in Washington.

Im Februar etwa hatte Biden den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi mit dem mexikanischen Staatsoberhaupt verwechselt. Der Sonderermittler Robert Hur, der sich mit Vorwürfen gegen Biden wegen veruntreuter geheimer Unterlagen aus seiner Zeit als Vizepräsident befasste, bezeichnete den demokratischen Präsidentschaftsbewerber als wohlmeinenden, älteren Herrn mit schlechtem Gedächtnis.

Auch Trump, dessen Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner so gut wie sicher ist, ist wiederholt wegen Verwechselungen und kruder Behauptungen aufgefallen. (APA, Reuters, red, 17.3.2024)