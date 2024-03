Bill Gates auf einer Konferenz zu Wirtschaftswachstum und Klima der französischen Regierung im Dezember 2023. IMAGO/Blondet Eliot/ABACA

Künstliche Intelligenz wird zunehmend Berufe von Menschen übernehmen und einen Verdrängungswettbewerb unter den nunmehr Arbeitslosen auslösen. Das könnte schwere soziale und politische Verwerfungen nach sich ziehen. So lautet die pessimistische Perspektive einiger Beobachter, wenn es um den Einfluss von KI auf Wirtschaft und Arbeit geht. Doch es gibt auch einen positiven Ausblick, wie ihn etwa der Futurist Federico Pistono formuliert. Ja, Maschinen werden uns Arbeit abnehmen, doch wenn man diesem Wandel proaktiv begegnet und sich von alten Paradigmen löst. Dann könne man in einer Zukunft leben, in der viele repetitive und langweilige Tätigkeiten automatisiert erledigt werden und Menschen mehr Zeit zur Selbstentfaltung haben, ohne um ihre Existenz fürchten zu müssen.

Ähnliches ist nun auch von Microsoft-Mitgründer Bill Gates zu hören. Er war im "What Now?`"-Podcast des ehemaligen "Daily Show"-Anchorman Trevor Noah zu Gast und erklärte dort, dass uns KI eines Tages eine Drei-Tages-Arbeitswoche bescheren könnte.

Robots Will Steal Your Job, but That's OK | Federico Pistono | TEDxVienna

TEDx Talks

Drei Tage arbeiten und gut leben

Noah erkundigte sich bei Gates, wie er denn die Bedrohungslage in puncto KI einschätze. Und dieser antwortete, dass autonom agierende Maschinen uns an einen Punkt bringen können, an dem "die Menschen nicht mehr so hart arbeiten müssen". Konkreter: "Wenn man vielleicht bei einer Gesellschaft landet, in der man nur drei Tage die Woche arbeiten muss, ist das wahrscheinlich okay." In dieser Zukunft kümmern sich Maschinen um die Herstellung von Nahrung und anderen Dingen. Menschen müssten dann nicht mehr fünf Tage oder mehr pro Woche arbeiten, nur um Überleben zu können.

Der Risiken des Missbrauchs sei er sich bewusst. Vergangenes Jahr thematisierte er diese auch schon in einem Blogeintrag, in dem er unter anderem darüber schrieb, dass es Unterstützungs- und Schulungsmaßnahmen für jene brauche, deren Arbeit künftig von KI übernommen wird. Wie beim Durchbruch der Autos oder Computer gebe es zunächst eine Phase der Verwirrung, aber letztlich werde Künstliche Intelligenz unser Leben einfacher machen. Die Gefahren seien real, ließen sich aber managen.

Wie die Einführung des PCs

Den ganz großen Zeitenwandel sieht Gates aber nicht kommen. KI werde einen großen Einfluss haben, dieser werde aber nicht "so dramatisch wie die industrielle Revolution sein". Er ließe sich eher mit der Einführung des PCs vergleichen. Textverarbeitungssoftware habe Büroarbeit nicht abgeschafft, aber für immer verändert. Unternehmen und Angestellte mussten sich anpassen und taten das auch. Das werde auch beim Umgang mit KI nicht anders sein, gibt er sich überzeugt.

Dass die Technologie uns eine kürzere Arbeitswoche bescheren könnte, sieht auch Jamie Dimon so. Der CEO des New Yorker Geldinstituts gab eine entsprechende Prognose im vergangenen Herbst ab. "Ihre Kinder werden dank moderner Technologie 100 Jahre alt werden, nicht an Krebs erkranken und wahrscheinlich nur dreieinhalb Tage pro Woche arbeiten", sagte er gegenüber Bloomberg. (gpi, 17.3.2024)