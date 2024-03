Die Frau befand sich in der Nacht auf Freitag auf dem Nachhauseweg, als sie ein Unbekannter in eine Garageneinfahrt gedrängt haben soll. Der Täter ist flüchtig

Die Polizei bittet um Hinweise. APA/EVA MANHART

Wien – Eine 41-Jährige ist in der Nacht zum Freitag in der Viktorgasse Wien-Wieden vergewaltigt worden. Die Frau befand sich gegen 3 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Arbeit, als sie plötzlich ein Unbekannter in die Garageneinfahrt einer Wohnanlage gedrängt und sich dort an ihr vergangen haben soll. Durch Hilferufe wurden daraufhin Nachbarn auf die Frau aufmerksam. Der Täter sei dann geflüchtet, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger der APA.

Laut Haßlinger gibt es auch Videoaufnahmen aus dem Nahbereich des Tatorts. "Die Bilder werden gerade gesichert und dann ausgewertet", sagte der Sprecher. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und konnte noch nicht einvernommen werden. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Der unbekannte Täter soll laut Beschreibung ca. 175-180 cm groß sein und eine schlanke Statur haben. Er trug eine schwarze bzw. dunkle Hose, einen schwarzen bzw. dunklen Hoodie und schwarze Turnschuhe mit dicker weißer Sohle. Außerdem soll der unbekannte Täter eine weiße Plastiktragetasche bei sich gehabt haben. (APA, red, 17.3.2024)