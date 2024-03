Silje Opseth ist neue Weltrekordhalterin. AP/Geir Olsen

Vikersund - Eirin Maria Kvandal hat den ersten Skiflug-Weltcup der Frauen überhaupt gewonnen. Die Norwegerin siegte am Sonntag in Vikersund mit 202 und 212 Metern, vor allem dank einer Verkürzung um drei Luken im Finale, vor ihrer Landsfrau Silje Opseth. Da nützte Opseth auch der Weltrekord-Flug für Frauen auf 230,5 m nichts, Kvandal blieb sechs Punkte voran und holte damit auch den Sieg in der "Raw Air". Dritte wurde Ema Klinec (SLO).

Allein mit dem ersten Durchgangssprung in die Wertung hatte sich zuvor Nika Prevc (Tages-Elfte) den Sieg im Gesamt-Weltcup noch vor dem Finale in ihrer Heimat in Planica gesichert. Von den drei Österreicherinnen im Feld von 17 Athletinnen knackte keine die 200-m-Marke: Beste ÖSV-Springerin wurde Jacqueline Seifriedsberger, die mit 191,5 und 180,5 m Siebente wurde. Eva Pinkelnig (194/180) landete auf Rang neun, Lisa Eder (174/173) wurde Zwölfte.

"Es war traumhaft zum Fliegen. Die magische Marke 200, glaube ich, war bei uns ein bisserl zu viel im Kopf drinnen", stellte Seifriedsberger fest. "Letztes Jahr wäre von meinem Kopf her Skifliegen unmöglich gewesen, ich habe eine volle Freude, dass ich dabei sein habe können." Und Eva Pinkelnig konnte sich auch über den Weltrekord von Opseth freuen: "Total cool, das Damen-Skispringen entwickelt sich rasant weiter. Da gilt es jetzt dranzubleiben."

Für einige Diskussionen hatte davor gesorgt, dass im Gegensatz zu den Männern der am Samstag ebenso ausgefallene Bewerb am Sonntag nicht nachgetragen wurde, was technisch durchaus möglich gewesen wäre und kurzfristig von der FIS auch so kommuniziert worden war. So fielen die Frauen um einen zweiten Bewerb um. (APA, red, 17.3.2024)

Ergebnisse der Weltcup-Premiere im Frauen-Skifliegen in Vikersund:

1. Eirin Maria Kvandal (NOR) 431,2 (202/212)

2. Silje Opseth (NOR) 425,2 (203/230,5 neuer Frauen-WR)

3. Ema Klinec (SLO) 375,9 (197/203).

Weiter: 7. Jacqueline Seifriedsberger (AUT) 333,9 (191,5/180,5)

9. Eva Pinkelnig (AUT) 329,2 (194/180)

12. Lisa Eder (AUT) 298,3 (174/173)

Weltcup-Gesamtwertung (23 von 24 Bewerbe):

1. und Gesamtsiegerin Nika Prevc (SLO) 1.394 Punkte

2. Pinkelnig 1.205

3. Yuki Ito (JPN) 985.

Weiter: 5. Seifriedsberger 895 - 14. Kramer 471

Raw Air - Endstand:

1. Kvandal 1.790,4 Punkte

2. Opseth 1.638,4

3. Pinkelnig 1.634,9.

Weiter: 9. Seifriedsberger 1.530,4 - 15. Eder 1.376,3