Niederlagenserie nach elf Spielen beendet. Sportdirektor Orie feierte in Doppelfunktion als neuer Cheftrainer. Die Vienna trennt sich von Trainer Zellhofer

Bregenz - Der kriselnde FC Dornbirn hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Liga ein kräftiges Lebenszeichen abgegeben. Die Dornbirner triumphierten nach davor elf Niederlagen in Serie am Sonntagvormittag im Vorarlberg-Derby beim Lokalrivalen Schwarz-Weiß Bregenz mit 4:1 (2:1). Die Dornbirner liegen als Vorletzter nun drei Punkte vor Schlusslicht SKU Amstetten und gleichauf mit dem Zweitteam von Sturm Graz. Bregenz ist weiter Sechster.

Der Außenseiter ging in Bregenz schon vor der Pause durch Tore von Anteo Fetahu (33.) und Noah Bitsche (37.) mit 2:0 in Führung. Bregenz kam durch den Anschlusstreffer von Okan Aydin heran (40.). Nach Seitenwechsel sorgten ein Elfmeter von Stefan Umjenovic (75.) und ein Kontertor von Renan (92.) für die Entscheidung. Bregenz musste den nächsten Rückschlag gegen einen Abstiegskandidaten hinnehmen. Vor drei Wochen hatten die Schwarz-Weißen auch bereits daheim gegen Amstetten verloren (0:1).

Für die Dornbirner war es die erste Partie, seit Sportdirektor Eric Orie in Doppelfunktion auf die Trainerbank zurückgekehrt ist. Davor hatte auf dem Trainerstuhl ein Kommen und Gehen herrscht. Nach der Trennung von Thomas Janeschitz wurde Ende Jänner Roberto Pätzold als Nachfolger präsentiert, der Deutsche verabschiedete sich nach wenigen Tagen aber bereits wieder. Der frühere Co-Trainer Roman Ellensohn kam zum Zug, trat vergangene Woche nach drei Spielen als Chefcoach zurück und Orie übernahm.

Bereits am Samstag hatte sich die Vienna einen Tag nach dem 1:0-Heimerfolg gegen Leoben von Cheftrainer Alexander Zellhofer getrennt. Bis Saisonende übernimmt Amateure-Coach Mehmet Sütcü auch die Betreuung der Zweitliga-Teams. Das teilte der Tabellen-Neunte aus Wien-Döbling am Samstag mit. Der Vertrag des seit 2020 amtierenden Zellhofer wäre noch bis Sommer gelaufen. Weil in fünf Spielen seit der Winterpause nur ein Sieg gelang, beende man die Zusammenarbeit vorzeitig, hieß es. (APA, red, 17.3.2024)