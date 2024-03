Federica Brignone holt sich den Tagessieg. REUTERS/Leonhard Foeger

Saalbach-Hinterglemm - Lara Gut-Behrami steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere als Gesamtweltcupsiegerin und zum ersten Mal als Gewinnerin der Riesentorlauf-Wertung fest. Der Schweizerin reichte am Sonntag beim Finale in Saalbach-Hinterglemm ein zehnter Platz. Es siegte die Italienerin Federica Brignone, für die Österreicherinnen gab es mit Platz vier für Stephanie Brunner und fünf für Julia Scheib ein versöhnliches Ende dieser RTL-Saison.

Brignone hätte Gut-Behrami die kleine Kugel noch abluchsen können, da hätte Gut-Behrami aber nicht punkten dürfen. Zweite wurde die Neuseeländerin Alice Robinson (+1,36 Sek.), Dritte die Norwegerin Thea Louise Stjernesund (+1,67).

Katharina Liensberger kam auf Rang 13. "Der zweite war viel mehr auf dem Limit, da war viel mehr Risiko dahinter, das nehme ich mit", sagte die Vorarlbergerin. Franziska Gritsch blieb als 19. ohne Punkte. "Weiterarbeiten, dranbleiben, es kommt ja wieder eine Saison", sagte Gritsch, die erst entscheiden wird, ob sie wie heuer ihren Weg mit Privattrainer weitergehen oder ins Team zurückkehren wird. Ricarda Haaser schied im zweiten Durchgang aus. (APA, red, 17.3.2024)

Ergebnisse des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Frauen in Saalbach:

1. Federica Brignone (ITA) 2:20,05

2. Alice Robinson (NZL) +1,36

3. Thea Louise Stjernesund (NOR) +1,67

4. Stephanie Brunner (AUT) +1,92

5. Julia Scheib (AUT) +2,01

6. Paula Moltzan (USA) +2,39

7. Mina Fürst Holtmann (NOR) +2,54

8. Ragnhild Mowinckel (NOR) +2,65

9. Clara Direz (FRA) +2,83

10. Lara Gut-Behrami (SUI) 2+3,22

11. Lara Colturi (ALB) +3,35

12. Sara Hector (SWE) +3,42

13. Katharina Liensberger (AUT) +3,61

14. Michelle Gisin (SUI) +3,68

15. Camille Rast (SUI) +4,01

16. Zrinka Ljutic (CRO) +4,07

17. Ana Bucik (SLO) +4,14

18. Britt Richardson (CAN) +4,48

19. Franziska Gritsch (AUT) +5,10

20. AJ Hurt (USA) +5,82

21. Lena Dürr (GER) +6,55

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Ricarda Haaser (AUT), Marta Bassino (ITA), Maryna Gasienica-Daniel (POL)

Stand im Gesamtweltcup nach 37 Rennen:

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1680

2. Federica Brignone (ITA) 1472

3. Mikaela Shiffrin (USA) 1409

4. Sara Hector (SWE) 922

5. Petra Vlhova (SVK) 802

6. Sofia Goggia (ITA) 792

7. Cornelia Hütter (AUT) 768

8. Michelle Gisin (SUI) 729

9. Marta Bassino (ITA) 710

10. Ragnhild Mowinckel (NOR) 632

Alice Robinson (NZL) 632

weiter:

12. Stephanie Venier (AUT) 631

16. Mirjam Puchner (AUT) 473

18. Katharina Liensberger (AUT) 447

27. Ariane Rädler (AUT) 310

29. Katharina Huber (AUT) 272

31. Franziska Gritsch (AUT) 263

35. Julia Scheib (AUT) 226

39. Katharina Truppe (AUT) 215

46. Stephanie Brunner (AUT) 187

48. Christina Ager (AUT) 176

52. Katharina Gallhuber (AUT) 162

59. Ricarda Haaser (AUT) 123

Riesentorlauf Frauen, Endstand (11):

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 771

2. Federica Brignone (ITA) 750

3. Sara Hector (SWE) 583

4. Alice Robinson (NZL) 492

5. Mikaela Shiffrin (USA) 429

weiter: 12. Julia Scheib (AUT) 226 18. Stephanie Brunner (AUT) 176 19. Franziska Gritsch (AUT) 161 21. Katharina Liensberger (AUT) 122 24. Ricarda Haaser (AUT) 90 28. Elisabeth Kappaurer (AUT) 63 43. Katharina Truppe (AUT) 15

Mannschaft Frauen (37):

1. Österreich 4579

2. Schweiz 4536

3. Italien 4109

4. USA 2638

5. Norwegen 2033

6. Schweden 1500

7. Frankreich 1041

8. Deutschland 1036

9. Kanada 950

10. Slowakei 802

11. Kroatien 743

12. Slowenien 714

13. Neuseeland 632

14. Tschechien 372

15. Albanien 201

16. Polen 177

17. Bosnien-Herzegowina 151

18. Lettland 145

19. Australien 6

20. Japan 4

21. Liechtenstein 2

22. Finnland 1