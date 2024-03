Der Kugelgewinner aus Tirol fuhr in allen zehn Slaloms in die Top 5

Manuel Feller gratuliert Timon Haugan zum Tagessieg. APA/GEORG HOCHMUTH

Saalbach-Hinterglemm - Der als Weltcup-Kugelgewinner feststehende Manuel Feller hat die Saison mit einem zweiten Platz im Slalom beendet. Der Tiroler kam damit in allen zehn Rennen dieser Disziplin in die Top 5. Es siegte beim Alpinski-Finale in Saalbach-Hinterglemm Timon Haugan, der für den ersten norwegischen Männer-Erfolg in diesem Winter sorgte. Feller hatte 0,40 Sek. Rückstand, Dritter wurde der Deutsche Linus Straßer (+0,44).

Unter den 13.600 Fans waren auch zahlreiche aus der näheren Heimat des Fieberbrunners Feller. Selbst die Oma war gekommen, um dem Enkel beim Stemmen der Kristallkugel live zuzujubeln. Und um ihn nochmals mit langer Haarpracht zu sehen, denn am Abend stand Schneiden auf dem Programm. Und ein Besuch beim Arzt, war der 31-Jährige doch mit lädiertem, womöglich gebrochenem Finger am Start gewesen.

Punkte gab es auch für Johannes Strolz, der sich von Platz 20 auf zehn verbesserte. "Ich habe von der Startnummer profitiert. Ich nehme das gerne mit, muss es aber schon richtig einordnen. Das war einfach da Wetter und die Piste", sagte der Vorarlberger. Es tauge ihm aber, dass er es über den Winter wieder geschafft habe, konstante Leistungen zu bringen. Nur einmal schied er aus und war nie schlechter als 18. Leer ging Michael Matt aus (19.), Dominik Raschner und Fabio Gstrein fädelten im zweiten Durchgang ein. (APA, red, 17.3.2024)

Ergebnisse des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Männer:

1. Timon Haugan (NOR) 1:54,00 55,59 58,41

2. Manuel Feller (AUT) 1:54,40 +0,40 56,39 58,01

3. Linus Straßer (GER) 1:54,44 +0,44 55,74 58,70

4. Loic Meillard (SUI) 1:54,55 +0,55 56,09 58,46

5. Clement Noel (FRA) 1:54,63 +0,63 56,39 58,24

6. Marc Rochat (SUI) 1:54,92 +0,92 56,59 58,33

7. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:55,07 +1,07 56,85 58,22

8. Alex Vinatzer (ITA) 1:56,18 +2,18 57,80 58,38

9. AJ Ginnis (GRE) 1:56,30 +2,30 59,63 56,67

10. Johannes Strolz (AUT) 1:56,43 +2,43 59,27 57,16

11. Alexander Steen Olsen (NOR) 1:56,50 +2,50 59,42 57,08

12. Tommaso Sala (ITA) 1:56,77 +2,77 58,49 58,28

13. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:56,82 +2,82 58,10 58,72

14. Luca Aerni (SUI) 1:56,86 +2,86 59,01 57,85

15. David Ryding (GBR) 1:56,94 +2,94 58,81 58,13

16. Daniel Yule (SUI) 1:56,97 +2,97 58,18 58,79

17. Albert Popow (BUL) 1:57,07 +3,07 59,22 57,85

18. Samuel Kolega (CRO) 1:57,15 +3,15 58,68 58,47

19. Michael Matt (AUT) 1:57,26 +3,26 58,83 58,43

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Lenz Hächler (SUI), Steven Amiez (FRA)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Dominik Raschner (AUT), Fabio Gstrein (AUT), Atle Lie McGrath (NOR), Sebastian Holzmann (GER)

Gesamtwertung nach 34 Rennen:

1. Marco Odermatt (SUI) 1902

2. Loic Meillard (SUI) 993

3. Manuel Feller (AUT) 952

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 754

5. Cyprien Sarrazin (FRA) 684

6. Vincent Kriechmayr (AUT) 667

7. Timon Haugan (NOR) 621

8. Linus Straßer (GER) 532

9. Dominik Paris (ITA) 499

10. Filip Zubcic (CRO) 466

11. Marco Schwarz (AUT) 464

12. Atle Lie McGrath (NOR) 459

13. Alexander Steen Olsen (NOR) 442

14. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 440

15. Clement Noel (FRA) 397

weiter:

16. Raphael Haaser (AUT) 388

35. Stefan Babinsky (AUT) 237

40. Dominik Raschner (AUT) 208

43. Fabio Gstrein (AUT) 194

44. Stefan Brennsteiner (AUT) 184

46. Johannes Strolz (AUT) 183

Slalom Männer (10):

1. Manuel Feller (AUT) 715

2. Linus Straßer (GER) 526

3. Timon Haugan (NOR) 450

4. Loic Meillard (SUI) 409

5. Clement Noel (FRA) 397

6. Henrik Kristoffersen (NOR) 359

7. Daniel Yule (SUI) 288

8. David Ryding (GBR) 288

9. Marc Rochat (SUI) 258

10. Kristoffer Jakobsen (SWE) 217

11. Atle Lie McGrath (NOR) 215

12. Fabio Gstrein (AUT) 194

13. Johannes Strolz (AUT) 183

14. Steven Amiez (FRA) 183

15. Marco Schwarz (AUT) 180

weiter: 16. Dominik Raschner (AUT) 179

21. Michael Matt (AUT) 129

32. Adrian Pertl (AUT) 47

44. Joshua Sturm (AUT) 16

48. Kilian Pramstaller (AUT) 9

53. Simon Rueland (AUT) 4

Mannschaft Männer (34):

1. Schweiz 5921

2. Österreich 4250

3. Norwegen 3065

4. Frankreich 2673

5. Italien 2382

6. USA 1298

7. Deutschland 1104

8. Kanada 864

9. Kroatien 685

10. Slowenien 433

Nationencup (71):

1. Schweiz 10457

2. Österreich 8829

3. Italien 6491

4. Norwegen 5098

5. USA 3936

6. Frankreich 3714

7. Deutschland 2140

8. Kanada 1814

9. Schweden 1738

10. Kroatien 1428