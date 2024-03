19.40 REPORTAGE

Re: Zimmer frei für Solo-Eltern In Brüssel ist jede dritte Familie eine Ein-Eltern-Familie. Die betroffenen Kinder leben in der Mehrzahl bei ihren Müttern – unter finanziell schwierigen Bedingungen. Die Reportage begleitet Louise, die in einem Verein Alleinerziehenden beisteht, und die alleinerziehende Mutter Caroline. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Madame Rosa (La vie devant soi, F 1977, Moshé Mizrahi) Simone Signoret als ältere jüdische Holocaust-Überlebende und frühere Prostituierte, die in ihrer Wohnung die Kinder von jüngeren Kolleginnen beherbergt. Eines von ihnen, der muslimische Momo, wird zum lebenslangen Vertrauten. Moshé Mizrahis Plädoyer für Randgruppen wird von der berührenden Darstellungskunst Signorets getragen. Ein Porträt der Schauspielerin, Filmstar mit Charakter, ist um 1.05 zu sehen. Bis 21.55, Arte

Geben sich gegenseitig Halt: Simone Signoret als Madame Rosa und Samy Ben-Youb als Momo, zu sehen auf Arte um 20.15 Uhr. Arte Studiocanal

20.15 KRIMI

Columbo: Tödliche Trennung (Murder by the Book, USA 1971, Steven Spielberg) Die nach zwei Pilotfilmen als erste Serienepisode ausgestrahlte Columbo-Folge ist nicht zuletzt wegen des Regisseurs legendär: Die Geschichte um ein Autorenduo und einen tödlichen Plan wurde nämlich vom jungen Steven Spielberg inszeniert, damals noch am Anfang seiner Karriere, aber bereits auf maximale Effizienz und Wirkung bedacht. Bis 21.45, ATV

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Massentourismus Um die Auswirkungen des Massentourismus geht es bei einem Themenabend auf ORF 3. Während die ersten beiden Dokus Kreuzfahrten ins Visier nehmen, geht es ab 21.55 um das Ferienparadies Kroatien und seine Schattenseiten, gefolgt um 22.45 von der Dokumentation Alptraum Alpen über Massentourismus in den Bergen. Bis 23.20, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Missbrauch von Zwölfjähriger – jetzt spricht die Mutter / Schwieriger Quereinstieg – Lehrpersonen gesucht / Long Covid – wie geht es Betroffenen heute? / Verschwundene Ortstafeln. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Eine Welt im Umbruch Autor Daniel Kehlmann und Filmemacher David Schalko (Braunschlag), der auch im Studio zu Gast ist, haben Franz Kafka eine TV-Serie gewidmet. Außerdem geht es um die Ausstellung Holbein. Burgkmair. Dürer. im Kunsthistorischen Museum Wien und die Cancel-Culture im Kulturbetrieb. Ab 23.30 ist die Doku Der größte Erzähler ist das Licht über den Schriftsteller Christoph Ransmayr zu sehen, der am 20. März seinen 70. Geburtstag feiert. Bis 0.00, ORF 2

23.10 LITERATURADAPTION

Schachnovelle (D 2021, Philipp Stölzl) Regisseur Philipp Stölzl fokussiert in seiner Adaption von Stefan Zweigs Schachnovelle auf den Glauben an die Unbesiegbarkeit des Geistes im Kampf gegen den Faschismus. Hauptdarsteller Oliver Masucci und Albrecht Schuch liefern sich ein Psychoduell, das über das Schachspiel hinausgeht. 1.50, MDR

Radiotipps

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche geht es um Doppelbotschaften, Europas Schienenverkehr und ikonische Songs, die ihre Zeit geprägt haben. Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1

15.55 MAGAZIN

Betrifft: Geschichte Konflikt im Eldorado: der Streit um die Region Essequibo zwischen Venezuela und Guyana. Mo–Fr, jeweils bis 16.00, Ö1

19.30 KONZERT

On stage: Von Sinti-Swing zu Balkan-Jazz Meistergitarrist Diknu Schneeberger und Akkordeonist Christian Bakanic mit ihrem Quartett im November 2023 im Wiener Radiokulturhaus. Bis 21.00, Ö1

(Karl Gedlicka, 18.3.2024)