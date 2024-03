Troubles im Pott. IMAGO/RHR-FOTO

Berlin - Der FC Schalke 04 befindet sich in der 2. deutschen Fußball-Liga nach wie vor in akuter Abstiegsgefahr. Die Gelsenkirchner verloren am Sonntag bei Hertha BSC mit 2:5 und sind als 16. der Tabelle weiter nur zwei Zähler vom Abstiegs-Relegationsrang entfernt. Für den Hamburger SV lief es hingegen wieder besser. Die Hamburger besiegten Wehen Wiesbaden 3:0 und zogen damit wieder an Fortuna Düsseldorf vorbei auf Platz drei. Karlsruhe fertigte Magdeburg mit 7:0 ab.

Der ehemalige Austria-Stürmer Haris Tabakovic traf für die Berliner vor fast 70.000 Zuschauern im Olympiastadion in der ersten Viertelstunde zweimal, Schalkes Torjäger Simon Terodde gelang zweimal der Ausgleich. Ebenfalls per Doppelpack besorgte Marten Winkler Treffer drei und vier für die Hertha, Florian Niederlechner machte mit dem 5:2 alles klar. (APA, 17.3.2024)