Was der Journalist, ORF-General und große Geschichtenerzähler Thaddäus Podgorski erfand, prägt noch heute Österreichs TV-Programm. Er starb am Wochenende. Die Apokalypse managt Martina Gedeck in "Helgoland 513", Birgit Baumann hat sie über die Dystopie befragt. Jan Böhmermann war diesmal Staatsanwalt und Angeklagter in seiner TV-Show. Mehr Gesprächsstoff zum Wochenstart gibt's hier:

Der unterhaltsamste ORF-General aller Zeiten Der Journalist, Schauspieler, Regisseur, Autor, Wirt, Lebemann und große Schmähführer wurde 88 Jahre alt. Er erfand "ZiB", "Seitenblicke", "Bundesland heute" und "Universum". Ein Nachruf.

Sky-Serie "Helgoland 513": Eine Diktatorin managt die Apokalypse In der dystopischen Serie verteidigen sich Inselbewohner im Jahr 2039 gegen Eindringlinge vom verseuchten Festland. Martina Gedeck über ihre Rolle als "Bürgermeisterin".

Wir haben "Die Nanny" wiedergesehen Sie kam, sie sah, sie stellte alles auf den Kopf: Nanny Fran bringt das Leben der feinen Familie Sheffield durcheinander. Das ist auch 30 Jahre später noch unterhaltsam, findet Ricarda Opis.

Freispruch für Jan Böhmermann – "ZDF Magazin Royale" als TV-Gerichtsshow. Das TV-Tagebuch.

Schüssel und der Kommunismus im "Blattsalat" Lifestyle und Punschkrapfen in Günter Traxlers Medienglosse.

Öffentliche Stellen kürzten 2023 Werbebudgets auf 194 Millionen Euro. Im Gesamtjahr buchte Klimaministerium unter Ressorts am meisten Werbung, vor Verteidigung und Finanzen. Die Daten zum Gesamtjahr 2023.

"Große Chance" des ORF verliert nach Start ein Viertel seines Publikums. 393.000 waren Freitag bei Folge zwei dabei. Aufgestiegen: Anna-Maria Leiner und Jakob Schnabel, The Most Company, Nathan Nwosu, Hanna-Maaria Tuomela und T.E.D. Crew.

Unter Nacktgrillern: Wie sehen Sie den neuen "Tatort" aus Münster? Eine Auftragskillerin stirbt in Münster an der Seite von zwei Eichhörnchen. Hier geht's zum Sonntagskrimi-Forum und hier zu Birgit Baumanns TV-Tagebuch über den "Tatort: Unter Gärtnern".

Mitdiskutieren bei "Im Zentrum" Zwischen Neutralität und Nato - Wie schützen wir uns vor Putin? Hier geht's zum Forum+ zur Sonntagsdebatte.

"Somebody Feed Phil" auf Netflix: Phil ist viel gut für Feel-Good, findet Gianluca Wallisch im TV-Tagebuch.

Switchlist "Nenn mich nicht Maestra", Soderberghs "Contagion": TV-Tipps für Sonntag.