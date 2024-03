Die Zahl der Entladeterminals für LNG (im Bild eine schwimmende Einheit im deutschen Wilhelmshafen) ist aufgrund entsprechender Investitionen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine deutlich gestiegen. APA/AFP/POOL/MICHAEL SOHN

Es sind beinahe kommunizierende Gefäße: Pipelinegas und LNG. Fakt ist, dass Europa gesamthaft immer weniger Gas aus Pipelines bezieht, die in Russland ihren Ursprung haben. Gleichzeitig steigt die Menge an verflüssigtem Erdgas (Liquefied Natural Gas, LNG). Flüssig wird das Gas bei Minus 164 Grad Celsius. Es wird per Schiff zu Entladeterminals gebracht und bei Umgebungstemperaturen in gasförmigem Zustand durch Pipelines zu Endkunden geschickt.

Einige Länder in der EU beziehen mehr LNG aus Russland als je zuvor. Spanien etwa hat seine Importe laut Eurostat im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021, vor dem Einfall Russlands in die Ukraine, verdoppelt, Belgien sogar verdreifacht. Auch Frankreichs Gashändler importieren LNG in großem Stil: Rund 80 Prozent der russischen Flüssigerdgasimporte gingen im vergangenen Jahr in diese drei Länder.

Spanien an der Spitze

Mengenmäßig steht Spanien an der Spitze: Das Land bezog im Vorjahr 6,7 Milliarden m3 LNG aus Russland. Dabei war Spanien anders als Deutschland oder Österreich nie abhängig von russischem Gas. Dieses machte vor dem Ukrainekrieg nur rund neun Prozent der gesamten Gasimporte aus; heute ist der Anteil doppelt so hoch.

Russland nutzt europäische Häfen aber auch, um sein LNG außerhalb der EU weiterzuverkaufen. Dabei dient Zeebrügge als zentraler Umschlagplatz, hat das ARD-Magazin Monitor kürzlich recherchiert. Das Gas, das im Bauch von Eisbrechern von jenseits des Polarkreises kommt, wird im belgischen Hafen umgeladen und nach China geliefert. Der nächste geeignete Hub ist in der Türkei. Die Eisbrechertanker müssten einen weiten Umweg machen – heißt doppelte Fahrzeit. Der Transport mit Eisbrechern ist zudem viel teurer, und es gibt nur wenige davon. Die Kosten würden um 70 Prozent steigen, sagen Experten. Ohne EU würde der russische LNG-Absatz einbrechen. (Günther Strobl, 18.3.2024)