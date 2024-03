Man freut sich natürlich. AFP/OSCAR DEL POZO

Madrid - Der FC Barcelona hat sich in Spaniens Fußball-Meisterschaft auf Platz zwei gesetzt. Nach der Niederlage von Girona am Vortag setzten sich die Blaugrana am Sonntagabend bei Atletico Madrid mit 3:0 durch und zogen damit am Überraschungsteam der bisherigen Saison vorbei. Am Titelgewinn von Tabellenführer Real sollte dennoch nur noch wenig zu rütteln sein. Acht Zähler beträgt der Vorsprung der Madrilenen auf ihren ersten Verfolger.

Joao Felix (38.) traf in Madrid gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber zur Führung für Barcelona. Trainer Xavi erhielt noch vor der Pause nach Kritik am Unparteiischen die Gelb-Rote Karte und musste auf die Tribüne. Davon unbeeindruckt schossen Robert Lewandowski (47.) und Fermin Lopez (65.) die Gäste zum Sieg. (APA, 17.3.2024)