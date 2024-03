Steve Harley während einer Aufnahmesession 2016. AP/Victoria Jones

Der britische Sänger und Mitbegründer der Glam-Rock-Band Cockney Rebel, Steve Harley, ist tot. Der Musiker ("Make Me Smile (Come Up and See Me)") sei im Alter von 73 Jahren an Krebs gestorben, berichteten die Sender Sky News und BBC am Sonntag unter Berufung auf seine Familie. "Wir wissen, dass Menschen auf der ganzen Welt ihn schmerzlich vermissen werden", sagte Harleys Tochter Greta demnach.

Der Sänger wurde in den 70er-Jahren bekannt, unter anderem mit einer Coverversion des Beatles-Hits "Here Comes The Sun". Mitte der 80er sang er gemeinsam mit Sarah Brightman das Lied "Phantom of the Opera" aus dem gleichnamigen Musical von Andrew Lloyd Webber ein.

Anfang des Jahres sagte Harley alle Konzerte für 2024 aus gesundheitlichen Gründen ab. "Wir sind am Boden zerstört, Ihnen mitteilen zu müssen, dass unser wunderbarer Ehemann und Vater friedlich zu Hause im Kreise seiner Familie verstorben ist", hieß es auf Harleys offizieller Facebook-Seite. "Der Vogelgesang aus seinem Wald, den er so sehr liebte, sang für ihn. Sein Zuhause war erfüllt von den Geräuschen und dem Lachen seiner vier Enkelkinder." (APA, 18.3.2022)