Mit dem Winter endet auch die Saison einer Ruderhalle, die Olympier beeindrucken sollte. Der Autor war kurz vor Sperrstunde in die Wiener Stadthalle geladen – zu angstfreier Technikschulung und einem kühnen Vorstoß an die eigenen Grenzen

Oben Metal, unten Kommandos. © Christian Fischer

Stille Wasser müssen nicht unbedingt tief sein. Keinen Meter tief ist zum Beispiel das leicht gechlorte Wasser der Ruderhalle, unten, in den Eingeweiden der Wiener Stadthalle. Und es ist bemerkenswert still auf ihrem Wasser, still trotz des Soundchecks der Metal-Burschen von Electric Callboy (Hypa Hypa), die am Abend oben in Halle D mit ihren Fans toben werden.

Deborahs Kommando wird jedenfalls nicht zu überhören sein. Ganz vorn sitzt sie in der fix im Becken verankerten Vorrichtung, die Boot genannt wird, obwohl sie nie vom Fleck kommt. Das Boot hat weder Bug noch Heck, aber acht hölzerne Rollsitze auf Schienen, Stemmbretter für Füße und Dollen, also Lager für Ruder – sowohl für jeweils einhändig zu bedienende Skulls als auch für Riemen, die zweihändig geführt werden.

Der Achter, der ein Sechser war: Deborah, Claudia, Karin, ein Gast, Rita und Joni (v. re.). © Christian Fischer

Hinter Deborah, die in einem mächtigen Spiegel an der Breitseite der Halle ihre Ausgangsstellung kontrolliert – vornübergebeugt, Beine angewinkelt, Arme ausgestreckt, Ruder in den Händen –, verharren Claudia, Karin, Rita und Joni, ebenfalls ton- und haltungsmäßig tadellos. Nur der Gast des Quintetts vom Ruderverein Austria keucht vernehmlich und hofft auf eine etwas längere Verschnaufpause nach der ersten Trainingseinheit. Er sitzt, schwitzt und starrt in Karins offenbar staubtrockenen Nacken. Da glänzt auch nach halbstündiger Ruderei noch nichts, während in seiner eigenen Sitzschale, hätte sie nicht zwei Löcher, schon ein wenig Salziges schwappen würde.

"Eins und zwei und drei"

Auf Deborahs "Eins und zwei und drei" kommt Bewegung ins Ensemble, vernehmliches Plätschern in die Halle und der Laie flott in Bedrängnis. Denn einerseits möchte er im Takt bleiben, die Ruder richtig handhaben und andererseits Haltung bewahren. Zum Beispiel in der Vorwärtsbewegung die Knie möglichst geschlossen halten. Deborah, die das vergebliche Bemühen im Spiegel sieht, tadelt milde, aber sie hat ja auch keinen Bauch, der vorwärtsdrängt.

Nach etlichen Schlägen – der Gast wäre schon wieder reif für eine Pause – zählt Karin sehr bestimmt von zehn herunter, was so viel heißt, dass die vorher vereinbarte Tempoverschärfung angesagt ist und einer im Boot überfordert sein wird. Immerhin, er rudert angstfrei der Erschöpfung entgegen. Ins Wasser fallen droht in der Ruderhalle nicht.

Der Rollsitz ist Standard. © Christian Fischer

Das ist einer der unbestreitbaren Vorteile des Ruderns in einem quasi auf Grund liegenden Boot. "Man lernt angstfrei", sagt Trainer Klaus Kment, der im Winter mit Aktiven seines Vereins Ellida in der Halle übt. Vor allem für Novizinnen und Novizen des Rudersports ist es bequem, sich ganz auf die Technik konzentrieren zu können, ohne das Boot wie auf dem Wasser im Freien im Gleichgewicht halten zu müssen. Kment: "Im Becken schaukelt nichts, außerdem kann der Trainer ganz nahe sein, die Bewegung führen und auch jederzeit stoppen." Bei einem auf Fluss oder See vorwärtsstrebenden Boot ist das unmöglich.

Selbstredend hat die Ruderhalle vor allem außerhalb der Rudersaison Saison, zwischen November und April ist sie am besten gebucht durch die Vereine, aber auch durch Nationalteams aller Altersklassen. "Auch für die Mannschaftsbildung ist das Rudern in der Halle gut", sagt Kment, "die dynamischen Effekte sind draußen, niemand braucht schauen, wohin das Boot fährt, man kann zu einem Gleichklang finden."

Der konditionelle Effekt ist gesichert, aber weniger wichtig. Für die diesbezügliche Arbeit stehen in der Halle auch einige Ergometer herum. Bootsgefühl ist auf diesen Geräten nicht zu entwickeln, vor allem das beidhändige Führen der Riemen ist nur mit Wasserkontakt richtig zu simulieren. Den stellen etwas seltsam geformte, quasi verkümmerte Ruderblätter her. Normale Ruderblätter sind nicht hallentauglich, weil sie im stehenden Wasser bei festliegendem Boot deutlich zu viel Kraftaufwand erfordern würden. "Wasser ist ja eine nicht komprimierbare Flüssigkeit", sagt Kment, nun ja, trocken.

Dass die Vorteile einer Ruderhalle auch auf Freigewässer übertragen werden können, hat der 60-jährige Wiener, der im Burgtheater als Beleuchter wirkte, ehe er spät sein Studium absolvierte, in den USA gesehen. "Da gibt es Flöße, die um ein fix befestigtes Ruderboot herum gebaut sind. Das ganze Gebilde wird auf dem Wasser bewegt." Quasi der Gipfel der Simulation, weil eigentlich keine mehr.

40 volle Badewannen

Ruderhallen sind da weniger spektakulär, ja Einrichtungen, die etwa in Deutschland große Vereine selbst unterhalten. In Linz gibt es eine wesentlich kleinere Ausgabe der Wiener Ruderhalle, die 250 Quadratmeter groß ist. Das Becken inklusive bis zum Grund reichenden Betonsteg mit Achteranlage misst 14,4 mal 7,4 Meter und ist 1,54 Meter tief, wie die zuständige Wiener Sportstätten Betriebsgesellschaft dankenswerterweise ausgehoben hat. Bei einem Wasserstand von 74 Zentimetern fasst das zu den Seiten hin seichter werdende Becken lediglich 6000 Liter, also quasi 40 volle Badewannen.

Das Ruderblatt ist auf die Halle zugeschnitten. © Christian Fischer

Nicht diese Eckdaten, aber Bilder der Errungenschaft wurden 1958, kurz nach Fertigstellung der Wiener Stadthalle, in einem Buch mit dem schönen Titel Wien meldet seine Kandidatur für die Olympischen Spiele 1964 publiziert. Tatsächlich war das vom Architekten Roland Rainer geplante Veranstaltungszentrum, das bis heute Österreichs größtes ist, ein gewichtiges Argument im Ringen um die Sommerspiele der XVIII. Olympiade. Die gingen schließlich klar an Tokio, Wien landete bei der Abstimmung der Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in München immerhin nur knapp hinter Detroit, aber vor Brüssel an dritter Stelle. Mag sein, die Vergabe der Winterspiele 1964 an Innsbruck hat bei der damaligen IOC-Session auch eine kleine Rolle gespielt.

Süße Ermattung

Mit einigen dieser Fakten vertraut ist der Gast des Rudervereins Austria einige Stunden vor dem Auftritt von Electric Callboy zur Wiener Stadthalle gekommen – 15.15 Uhr, Vogelweidplatz 15 im 15. hieß es extra leicht einprägsam. Fast zwei Stunden später sitzt er in der Männergarderobe und hat vor lauter Kraftlosigkeit gewisse Probleme beim Umziehen. Sitzend die Beine überschlagen ist zum Beispiel eine Herausforderung.

Dabei hätten Deborah, Claudia, Karin, Rita und Joni, die kaum pausierten, rudernd ganz andere Strecken zurückgelegt, wären sie etwa in einem Boot im Kuchelauer Hafen unterwegs gewesen, an dem der Ruderverein Austria seit seiner Gründung 1904 situiert ist. Die fidelen Frauen verleiten noch zur Einnahme einer Erfrischung. Joni, der gütig lächelnd versichert, natürlich auch ordentlich ins Schwitzen gekommen zu sein, muss diesmal auslassen und verschwindet in der Menge lärmender Fans von Electric Callboy. (Sigi Lützow, 20.3.2024)