Pink mit Verlauf in die Farbe Violett: So spielt die deutsche Nationalmannschaft in Zukunft bei Auswärtsspielen auf. adidas

Der Stein des Anstoßes ist pink. Genauer gesagt: obenrum pink und nach unten hin violett. Es geht um das Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft für die EM. Wie die klassischen weißen Heimtrikots wurde das pinke Leiberl am vergangenen Donnerstag von Ausstatter Adidas unter dem Motto "Typisch Deutsch" vorgestellt.

Die farbigen Hemden mit dem Rautenmuster, "Deutschland"-Schriftzug im Nackenbereich, Mesh-Seitenwänden und geripptem Rundhalsausschnitt sollen für eine neue Generation von deutschen Fußballfans und die Vielfalt des Landes stehen, ließ der Sportartikelhersteller wissen. "Das Auswärtstrikot finde ich sehr cool! Mal etwas anderes und wirklich außergewöhnlich", wurde Bayer-Leverkusen-Spieler Florian Wirtz, Jahrgang 2003, in einer Mitteilung des Sponsors zitiert. Dass die Vorstellung der Trikots und des Drumherums einer aufwendigen Marketingkampagne glich, war kein Zufall. Dahinter steckte die Agentur Jung von Matt.

Wo bleiben denn da Schwarz, Rot, Gold?

Doch nicht alle waren von dem Auslandstrikot begeistert: Wo bleiben denn da Schwarz, Rot, Gold? Und sind die pinken Sporttrikots nicht viel zu modisch? "Lächerlich die Farbe. Hat mit Deutschland nix zu tun. Aber woke" – auf den Social-Media-Kanälen ging es rund. Die "Bild"-Zeitung legte noch eins drauf. Das Blatt will in einer Onlineumfrage festgestellt haben, dass von rund 64.000 Befragten 48 Prozent das pinke Auswärtstrikot daneben fänden, 31 Prozent begeistert seien, die übrigen 20 Prozent sagten "geht so".

Die Diskussionen erstaunen. Haben uns Barbie und Ken nicht in den vergangenen Jahren längst geschlechterübergreifend auf Rosa eingeschworen? Der einzige Vorwurf, der dem Ausstatter in dieser Hinsicht zu machen ist: Er ist 2024 ein bisschen spät dran.

Die emotionalen Reaktionen auf die Farbe Pink im Männerfußball? Spielten der Marketingkampagne von Verband und Ausrüster in die Hände. Die hatten die Debatte um die pinken Leiberln (die übrigens auch von den Fußballfrauen getragen werden) bereits einkalkuliert. Am Sonntag jedenfalls wurde ein weiteres Video veröffentlicht. Das nimmt nämlich die Kritik am Auswärtstrikot auf den Arm. Darin wird auf Sprüche wie "Das ist kein Trikot für Legenden" humorvoll gekontert – Rudi Völler, Weltmeister des Jahres 1990 und DFB-Sportchef, antwortet: "Also ich finde schon."

Die neuen Trikots sollen während der Länderspiele am 23. März in Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande getragen werden. Am 14. Juni wird die EM mit der Partie Deutschland gegen Schottland in München eröffnet, das Finale geht am 14. Juli im Berliner Olympiastadion über die Bühne. (feld, 18.3.2024)