Der Mann der Stunde in Indian Wells: Carlos Alcaraz. IMAGO/Ella Ling/Shutterstock

Indian Wells (Kalifornien) – Carlos Alcaraz hat beim Tennis-Masters-1000-Turnier in Indian Wells die Neuauflage des Endspiels vom Vorjahr gegen Daniil Medwedew gewonnen und seinen Titel erfolgreich verteidigt. Der 20-jährige Spanier setzte sich am Sonntag mit 7:6(5),6:1 durch und hatte dabei nur im ersten Satz Schwierigkeiten. Nach 1:42 Stunden verwandelte Alcaraz seinen ersten Matchball und fügte dem 28-jährigen Russen wieder eine Finalniederlage zu.

Für Alcaraz ist es der erste Titel seit seinem Triumph beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon im vergangenen Jahr. "Ich habe sehr schwierige Monate hinter mir. Turniere zu gewinnen, hilft. Das gibt mir Selbstvertrauen für die nächsten Turniere und alles, was kommt", sagte Alcaraz nach seinem Sieg. Im ersten Satz lag der Weltranglistenzweite mit 0:3 zurück, kämpfte sich aber zurück und entschied den Durchgang schließlich im Tiebreak für sich. Im zweiten Satz gab der Spanier dann nur ein Spiel ab und hatte wenig Mühe, das erste Masters-Turnier der Saison für sich zu entscheiden.

Die Bedeutung

Der Sieg bedeute ihm besonders viel, da er am rechten Knöchel angeschlagen nach Indian Wells gereist sei, berichtete Alcaraz. "Ich hatte viele Zweifel, vor allem, was meinen Knöchel angeht. Ich habe nicht mein bestes Tennis gespielt, ich habe mich nicht gut gefühlt. Aber dann habe ich mich Spiel für Spiel gesteigert." Der 20-Jährige hatte im Viertelfinale Alexander Zverev und im Halbfinale Australian-Open-Sieger Jannik Sinner, der mit 16 Siegen ins Jahr 2024 gestartet war, besiegt. Medwedew hatte im Halbfinale Tommy Paul aus den USA bezwungen.

Alcaraz gelang das Kunststück der erfolgreichen Titelverteidigung in Indian Wells als erstem Spieler seit Novak Djokovic, der zwischen 2014 und 2016 dreimal triumphiert hatte. "Es spielt keine Rolle, welche Probleme du hast. Wenn du an dich glaubst, ein gutes Team um dich hast und du hart arbeitest, dann kann sich alles wieder ändern. Das ist die größte Lektion für mich aus diesem Turnier", sagte Alcaraz.

Für den Spanier war es der 13. Titel seiner Karriere, der fünfte auf Masters-1000-Ebene. Saisonturnier Nummer zwei dieser Kategorie geht bereits ab dieser Woche in Miami über die Bühne, dabei peilt er den Gewinn des "Sunshine Double" an. Medwedew geht dort als Titelverteidiger an den Start. Aus österreichischer Sicht hat nur Sebastian Ofner einen Fixplatz im Hauptbewerb. (APA, 18.3.2024)