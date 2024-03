"Fahndung Spezial" am Mittwoch um 20.15 Uhr - Die erste Ausgabe widmet sich mordenden Frauen - konkret Serienmordfällen rund um Elfriede Blauensteiner und Waltraud Wagner

Rund drei Jahre nach Start der Live-Sendung "Fahndung Österreich" baut ServusTV seine True-Crime-Schiene im Hauptabend aus. Am Mittwoch ist erstmals ein "Fahndung Spezial" um 20.15 Uhr angesetzt. Darin thematisiert Informationschef Hans Martin Paar die "erschütterndsten Verbrechen in der österreichischen Kriminalgeschichte", wie es in einer Aussendung heißt.

Elfriede Blauensteiner in "Fahndung Spezial" am Mittwoch auf Servus TV. Servus TV, Mabon Film

Es kommen Zeitzeugen, Betroffene, Gerichtsmediziner oder auch Journalisten und Kriminalisten zu Wort. Die erste Ausgabe widmet sich mordenden Frauen - konkret Serienmordfällen rund um Elfriede Blauensteiner und Waltraud Wagner. (APA, 18.3.2024)