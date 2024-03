Mindestens eine von zehn Frauen hat Endometriose, die Schmerzen während der Periode sind oft höllisch. Trotzdem lässt die Diagnose oft auf sich warten. Getty Images/iStockphoto

Menstruationsschmerzen, die gehören halt dazu. Das war schon immer so. Klar, blöd, wenn man davon betroffen ist. Aber Zähne zusammenbeißen, Schmerzmittel einwerfen und durch. So oder so ähnlich hören es unzählige Mädchen und Frauen Monat für Monat. Das bissl Bauchweh, das wird man wohl aushalten.

Doch mindestens eine von zehn Frauen hat nicht einfach etwas Bauchziehen. Sie hat unerträgliche Schmerzen, oft mehrere Tage, dazu Verdauungsprobleme, womöglich Reizdarm, Übelkeit, oder sie ist maßlos erschöpft. Das alles entsteht durch Endometriose, wenn die Gebärmutterschleimhaut in den Bauchraum auswandert und dort blutet.

Die Krankheit ist allerdings diagnostisch schwer zu erkennen. Und weil man ja weiß, dass frau in der Regel Schmerzen hat, schaut man lange nicht so genau hin. Ärzte und Ärztinnen, aber auch die betroffenen Frauen selbst. Das ist ein klares Beispiel dafür, wie selbstverständlich die Benachteiligung der Frau in der Gesellschaft verankert ist. Weil frau ihr Leben lang gelernt hat, dass Schmerzen halt dazu gehören – genauso wie Generationen an Frauen vor ihr –, nimmt sie es hin, dass ihre Beschwerden nicht ernst genommen werden. Dass sie nicht ernst genommen wird.

Man kann Endometriose nicht einfach abschaffen. Aber man kann mehr Geld für die Erforschung von Medikamenten zur Verfügung stellen – und die Gesellschaft kann endlich aufhören, weibliche Beschwerden kleinzureden oder sogar lächerlich zu machen. (Pia Kruckenhauser, 20.3.2024)