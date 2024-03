Info: TV-Marktanteile und Streaming

ProSiebenSat1Puls4 war in Österreich (auch) 2023 wie meist seit der Übernahme von ATV und ATV 2 im Jahr 2017 Marktführer beim – für werbefinanzierte Privatsender wesentlichen – Publikum unter 50 Jahren. Beim Gesamtpublikum ist der ORF mit deutlichem Vorsprung TV-Marktführer.

Im Streaming ist die Marktführerschaft von Joyn wohl eine Definitionsfrage. Andere Marktteilnehmer stellen die Marktführerschaft von Joyn in Reaktionen auf Wieles Zitat gegenüber dem STANDARD infrage. 2023 hat ProSiebenSat1Puls4 das Portal neu unter der auch in Deutschland gebräuchlichen Marke Joyn gestartet, davor hieß sie "Zappn", auch mit Eigenproduktionen und mit Programmen anderer Sender. Wenn man die TVthek des ORF, die bis Jahresende 2023 im Prinzip nur zeitversetzte Rundfunkproduktionen zeigen durfte, ausklammert, könnte Joyn als Marktführer definiert werden. Vergleichbare, öffentlich zugängliche Nutzungsdaten liegen derzeit nicht vor.

2024 startete der ORF seine neue Streamingplattform ORF On. Für alle ORF-Streamingangebote inklusive Videos auf ORF.at und Sport.ORF.at sowie Streams auf Joyn berichtete ORF-Finanzdirektorin Eva Schindlauer im ORF-Publikumsrat von 17,1 Millionen Nettoviews im Jänner 2024. 55 Prozent davon würden auf TVthek und ORF On entfallen, das wären dann rund 9,4 Millionen Nettoviews in diesem Monat.

ProSiebenSat1Puls4 kommunizierte im November 2023, sechs Monate nach dem Neustart, eine Million aktive Userinnen und User pro Monat.