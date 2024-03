Er übernimmt mit dem Vorsitzenden Bert Habets Steuerung des Entertainmentbereichs. Thomas Gruber und Bernhard Albrecht übernehmen mit Michael Stix die Geschäftsführung in Österreich

Unterföhring/Wien – Den österreichischen Medienmanager Markus Breitenecker (55), bisher Geschäftsführer von ProSiebenSat1Puls4, zieht es nach München: Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat1 Media SE hat Breitenecker mit April in den Konzernvorstand berufen. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Bert Habets wird er als Chief Operating Officer die Steuerung des Entertainmentbereichs übernehmen. Sein Fokus liegt auf den Bereichen Streaming und digitale Plattformen, er wird auch für Länderaktivitäten in der Schweiz und Österreich verantwortlich sein.

Markus Breitenecker zieht es nach München in den Konzernvorstand der ProSiebenSat1 Media SE. Foto: Bernhard Eder

Entertainment-Strategie

"Markus Breitenecker ist ein ausgewiesener TV- und Streamingexperte und seit 26 Jahren überaus erfolgreich im Unternehmen tätig. So hat er die Sendergruppe in Österreich und zuletzt Joyn Austria innerhalb nur eines Jahres zum Marktführer entwickelt. Unter der Führung von Bert Habets werden die beiden die erfolgreich eingeleitete Entertainment-Strategie nun gemeinsam noch konsequenter und schneller umsetzen", wird Andreas Wiele, Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat1 Media SE, in einer Aussendung zitiert.

"Ich danke dem Aufsichtsrat ganz herzlich für das Vertrauen. Streaming – und vor allem Joyn – ist das Herzstück unseres Entertainment-Geschäfts", so Breitenecker. "Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Bert Habets und darauf, Joyn zusammen mit diesem tollen Team weiter auszubauen und zu einem der führenden Streaming-Player in der DACH-Region zu entwickeln."

Neue ProSiebenSat1Puls4-Führung in Österreich

Nach dem Wechel von Breitenecker nach München übernimmt ein CEO-Duo Breiteneckers Position: Thomas Gruber und Bernhard Albrecht. Gruber (bisher Content-Chef ProSiebenSat1Puls4 und Programmgeschäftsführer ATV & Puls 4) und Albrecht (bisher CFO) übernehmen als Duo die Position des CEO. Sie bilden zusammen mit Chief Commercial Officer Michael Stix die österreichische Geschäftsführung.

Breitenecker leitete als CEO seit 1998 das Geschäft der ProSiebenSat1 Group in Österreich. Unter seiner Verantwortung entstand neben ProSieben Austria eine Senderfamilie mit Puls 4, Puls 24, ATV und ATV 2. 2017 gründete Breitenecker in Österreich die Streamingplattform Zappn und integrierte diese im vergangenen Jahr in den Streamingdienst Joyn. Auch das 4Gamechangers-Festival ist unter Breiteneckers Führung entstanden. (red, 18.3.2024)