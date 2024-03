Seit über einem Jahrzehnt verkörpert Adele Neuhauser im Austro-"Tatort" Ermittlerin Bibi Fellner. Für ihre "charaktervolle Darstellung" wurde sie nun mit dem Ehrenpreis des Deutschen Fernsehkrimi-Festivals ausgezeichnet.

Adele Neuhauser als Bibi Fellner im "Tatort" aus Österreich. Foto: ORF/Petro Domenigg

"Mehr als 30 Mal hat Adele Neuhauser die verletzliche und verletze Figur der Bibi Fellner gespielt. Die Intensität, die sie ihrer unkonventionellen Ermittlerin verleiht, stammt zum Teil aus der eigenen wechselvollen Lebensgeschichte. In besonders eindrucksvoller Weise spiegelt sich deshalb Adele Neuhausers Mut, persönliche zerbrechliche Seiten in ihr Spiel einzubeziehen, im österreichischen Tatort wider", so die Jurybegründung. Auch ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zollte der Schauspielerin in einer Aussendung Respekt.

Sie habe die Austro-"Tatort"-Fälle gemeinsam mit Harald Krassnitzer "mit ihrem vielseitigen Spiel, Talent, Charme und Einsatz zu dem gemacht, was sie heute sind und einen unwiederbringlichen Beitrag zu deren Erfolg geleistet", so der ORF-Chef. Die Austro-"Tatorte" erreichen im ORF immer mal wieder ein Millionenpublikum. (APA, 18.3.2024)