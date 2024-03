Liebe Leserin, lieber Leser,

"Wir bei Tesla glauben daran, dass das beste Service kein Service ist!": Was sich durchaus zweideutig lesen lässt, ist kein Scherz und leitet eine aktuelle Job-Annonce beim Fahrzeughersteller Tesla ein. Gesucht wird ein Manager, der dem Unternehmen dabei helfen soll, "die Gründe zu identifizieren und zu beseitigen, weshalb unsere Fahrzeuge ein Service benötigen". Das ambitionierte Ziel, das hinter dieser Stellenausschreibung steckt, hat einen Namen: Zero Service. Was das Ziel dieser Initiative ist, haben wir fein säuberlich zusammengefasst.

Ebenfalls für Aufsehen hat die Ankündigung gesorgt, dass Apple offenbar Googles Gemini für KI-Funktionen am iPhone nutzen möchte. Wir besprechen die offenen Fragen und diverse Unsicherheitsfaktoren. Außerdem fragen wir uns, in welcher Form KI-Tools in der Unterhaltungsindustrie bereits jetzt Jobs kosten, berichten über neue Fälle von Cyberkriminalität und greifen einen Leak auf, der ein faltbares iPhone bereits 2026 verspricht.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen spannende Lektüre!

"Zero Service": Tesla möchte sich Wartung seiner Fahrzeuge künftig ersparen

Apple will angeblich Googles Gemini für KI-Funktionen am iPhone nutzen

Unethisch, gefährlich: Wie KI-Tools die Unterhaltungsindustrie bedrohen

Steirer wurde von "Sohn" per Handy um Geld gebeten – tausende Euro weg

Microsoft nervt Windows-Nutzer mit Anzeige zu Bing-Wechsel

Leak zeigt mögliche Erscheinungstermine für faltbares iPhone und neue AR-Brillen

Apple zahlt in Sammelklage nach Cook-Äußerungen 490 Millionen Dollar