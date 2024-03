Die Menschen seien am Sonntagabend aus einem Dorf gekidnappt worden, hieß es. Hinter der Entführungswelle im Bundesstaat Kaduna werden bewaffnete kriminelle Gruppen vermutet

Ein Kind dieses Mannes wurde 2022 entführt und gegen Lösegeld freigelassen. REUTERS/Abraham Achirga

Abuja – In einer Reihe von Massenentführungen im Norden Nigerias sind weitere 87 Menschen verschleppt worden. Die Menschen seien am Sonntagabend aus einem Dorf im Regierungsbezirk Kajuru im nordwestlichen Bundesstaat Kaduna entführt worden, sagte der Abgeordnete Usman Danlami, der den Bezirk im Bundesstaat vertritt, der Deutschen Presse-Agentur.

Bei weiteren Angriffen in der Woche zuvor wurden Danlami zufolge insgesamt 75 Menschen aus zwei Dörfern in Kajuru entführt, wenige Tage nach 287 Mädchen und Buben aus einer Schule im benachbarten Bezirk Chikun. Trotz des Einsatzes von Sicherheitskräften sind bisher keine Geiseln gerettet oder Hintermänner festgenommen worden. Hinter der Entführungswelle in Kaduna werden bewaffnete kriminelle Gruppen vermutet.

Im Norden und Zentrum des bevölkerungsreichsten Landes Afrikas mit mehr als 220 Millionen Einwohnern entführen sowohl kriminelle Banden als auch islamistische Terrorgruppen immer wieder Menschen. Vor fast genau zehn Jahren, im April 2014, sorgte die Entführung von 276 Schülerinnen durch die islamistische Miliz Boko Haram in Chibok im nordöstlichen Bundesstaat Borno für weltweites Entsetzen.

Boko Haram und andere dschihadistische Gruppen, die eine gewaltsame Kampagne zur Einführung einer strengen islamischen Herrschaft in Nigeria führen, wollen mit den Entführungen meist politische Forderungen stellen. Den Banden geht es dagegen meist darum, Lösegeld zu erpressen oder die Freilassung ihrer inhaftierten Mitglieder zu erreichen.

Boko Haram wird auch für eine erneute Massenentführung Anfang März von mehr als 200 Binnenflüchtlingen, vor allem Frauen und Kindern, im Bundesstaat Borno verantwortlich gemacht. Im Bundesstaat Sokoto überfielen Bewaffnete kurz danach eine islamische Schule und nahmen 15 Kinder mit. (APA, 18.3.2024)