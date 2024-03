Das Rollenspiel wird seit Jahren erwartet. Jetzt ist es endlich so weit. Capcom

Am 22. März erscheint das Rollenspiel "Dragon's Dogma 2" von Spiele-Entwickler und Publisher Capcom. Viele Magazine und Youtuber konnten den Titel bereits spielen und loben das Gespielte in höchsten Tönen. Offenbar sind aber auch schon erste Versionen abseits dieser Tester im Umlauf – vielleicht vom Lastwagen gefallen? Diese Versionen dürften dafür verantwortlich sein, dass seit einigen Tagen Leaks und Spoiler im Netz die Runde machen.

Ohne Spoiler

Während große Spielemagazine und Youtuber ganz offiziell bereits Testversionen erhalten haben und diese zu Embargo-Ende bewerten werden, gibt es diverse Leute, die davon unabhängig erstes Material ins Internet gestellt haben. Neben der Aufzählung von Trophäen wurde das Spiel bereits von manchen gestreamt. Vor allem große Plattformen wie Reddit sind Ziel dieser Leute, weshalb man das eigene Suchverhalten in den nächsten Tagen einschränken sollte, will man nicht etwa Spoiler zur Story des Spiels finden.

Die Vorfreude auf das Spiel, das am selben Tag wie das von Sony gepublishte "Rise of the Ronin" erscheint, ist der Nachfolger des 2012 für Playstation 3 und Xbox 360 erschienenen Originals. Als Held darf man sich an der Seite von bis zu zwei Begleitern gegen zahlreiche Monster in einer Fantasy-Welt erwehren. Obwohl man immer als Gruppe unterwegs ist, verfügt der Titel über keinen Multiplayer-Modus, was in der Community für Unruhe gesorgt hat.

Dennoch scheint das Spiel inhaltlich den Erwartungen gerecht zu werden, vertraut man ersten Anspiel-Sessions diverser Magazine. Einzig die Limitierung von 30 Bildern pro Sekunde in den Konsolenversionen trifft auf wenig Verständnis. Der STANDARD testet gerade die PC-Version und wird zum Release ebenfalls einen Ersteindruck abliefern. (aam, 19.3.2024)