Die s Immo könnte in Deutschland alle ihre Schlüssel übergeben. IMAGO/photothek

Wien/Berlin – Die börsennotierte Immobiliengesellschaft s Immo prüft einen Ausstieg aus dem deutschen Immobilienmarkt. Vorstand und Aufsichtsrat haben am Montag entschieden, das seit Herbst 2022 laufende Verkaufsprogramm in Deutschland auf das gesamte deutsche Portfolio auszuweiten. In diesem Zusammenhang prüfe die Gesellschaft Einzel- und Portfolio-Verkäufe ebenso wie einen möglichen kompletten Rückzug aus dem deutschen Immobilienmarkt, teilte die s Immo AG am Montagabend mit.

Die s Immo trennt sich seit Ende 2022 von deutschen Wohnimmobilien und weitete die Verkäufe später auch auf Gewerbeimmobilien aus. Der Immobilienmarkt hatte 2022 infolge der gestiegenen Zinsen in der Eurozone eine Kehrtwende hingelegt und den jahrelange Boom beendet. (APA, 18.3.2024)