Nahost Großeinsatz der israelischen Armee im Al-Shifa-Krankenhaus

Die israelische Armee hat einen großangelegten Einsatz am Al-Shifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza begonnen. Der Einsatz richte sich gegen ranghohe "Hamas-Terroristen", heißt es. Die Bevölkerung wurde zum Verlassen des Gebiets rund um das Krankenhaus in Richtung eines sogenannten humanitären Gebiets am Meer aufgefordert