Jimmy Donaldson alias MrBeast arbeitet mit Amazon Prime Video an einer neuen Gameshow. AFP/MICHAEL TRAN

Längst ist er der größte Produzent auf Youtube, jetzt dürfte der ohnehin schon für seine ausufernden Produktionen bekannte MrBeast noch einmal nachlegen. Am Montag kündigte der Youtuber an, dass er gemeinsam mit Amazon an der "größten Gameshow der Geschichte" arbeitet. Viel mehr war aus dem Posting auf X, vormals Twitter, nicht herauszulesen, außer dass 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer um einen fünf Millionen Dollar schweren Jackpot spielen. Nachsatz: "Es wird eine verrückte Show."

Kurz danach folgte schon die offizielle Mitteilung von Amazon, die dann schon deutlich mehr Details enthielt. Amazon Prime Video verkündete den Produktionsstart der Spielshow namens "Beast Games". Diese soll in 240 Ländern ausgestrahlt werden. Die Challenges sollen sich am üblichen Konzept von MrBeast anlehnen und von der Errichtung des größten Lego-Turms bis hin zum Überleben unter einer Lawine für 50 Stunden reichen. Amazon versprach nicht weniger als die "größte Reality-Wettkampfserie aller Zeiten". Auch das Preisgeld von fünf Millionen US-Dollar soll die höchste jemals in einer Spielshow ausbezahlte Summe sein.

Bestbezahlter Creator

MrBeast, der eigentlich Jimmy Donaldson heißt, ist durch spektakuläre Spielshows auf der ganzen Welt zum einflussreichsten Youtuber geworden. Mit geschätzten Einnahmen von 54 Millionen US-Dollar pro Jahr ist er darüber hinaus der bestbezahlte Creator auf der Plattform. Donaldson betonte, dass er beweisen möchte, dass Youtuber und Kreative auch auf anderen Plattformen erfolgreich sein können. Amazon habe ihm die volle kreative Kontrolle überlassen, weshalb er seine Vorhaben umsetzen könne, so Donaldson.

Der heute 25-Jährige begann bereits im Alter von 13 Jahren mit dem Erstellen von Youtube-Videos. Mittlerweile hat er über 300 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten auf seinen fünf Kanälen. Zuletzt versuchte MrBeast auch in der kulinarischen Welt erfolgreich zu sein und gründete mit MrBeast Burgers eine eigene Restaurantkette. Jedoch hatte das Geschmackserlebnis viel Luft nach oben, um es vorsichtig zu formulieren.

Der Youtuber setzt sich aber auch immer für gute Zwecke ein, so spendete er drei Millionen US-Dollar an Geflüchtete aus der Ukraine und unterstützt immer wieder Studierende mit Geldsorgen oder bringt andere Prominente dazu, für Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden.

Youtuber mit Millionenbudget

Im Vorjahr stellte er die Netflix-Show "Squid Game" für ein Video mit einem Preisgeld von 456.000 US-Dollar nach. Die Produktion war bislang die erfolgreichste von MrBeast und hält den Rekord für die meisten Aufrufe für ein Nicht-Musikvideo. Im Juni des Vorjahres verschenkte Donaldson 500.000 US-Dollar an einen Fan in einem von "Willy Wonka & the Chocolate Factory" inspirierten Wettbewerb.

Das Budget von MrBeast liegt mittlerweile bei mehr als einer Million Dollar pro Video. Geld verdient er mit den Einnahmen aus Youtube selbst, Werbung und Sponsorship-Verträgen. Summen, die regulären TV-Sendern für abendfüllende Unterhaltungsshows nicht zur Verfügung stehen. (pez, 19.3.2024)