Wien – An zwei aufeinanderfolgenden Abenden kam es auf dem Reumannplatz in Wien Favoriten zu zwei Messerangriffen. Am Sonntag war ein 21-jähriger Grundwehrdiener mit einem Messer verletzt worden – offenbar, nachdem er bei Belästigung von Frauen durch junge Männer eingeschritten war, DER STANDARD berichtete. Der Täter wurde noch nicht gefasst.

Eine eigene Einsatzgruppe der Polizei soll nun gegen Jugendkriminalität vorgehen. APA/FLORIAN WIESER

Gleich am nächsten Tag wurde wieder eine Person von einem Angreifer mit Messer verletzt: Die Landespolizeidirektion Wien bestätigte einen entsprechenden Bericht des "Kurier". Demnach sei es zu einem Einsatz der Polizei nach einem Messerangriff gekommen. Der mutmaßliche Täter wurde noch am selben Abend festgenommen. Weitere Informationen will die Polizei im Laufe des Vormittags bekanntgeben.

Angriff nach Ministerbesuch

Die Tat ereignete sich nur wenige Stunden nach einem Lokalaugenschein von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), bei der er die Einrichtung einer "Einsatzgruppe Jugendkriminalität" bekanntgab. Im Rahmen dieser Schwerpunktaktion sei dann auch der mutmaßliche Täter festgenommen worden, gibt die Polizei bekannt. (red, 19.3.2024)