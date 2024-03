Bald ist wieder Hochsaison in der Gelateria. Wir erkundigten uns in Wiener Eissalons, welchen Preis sie in diesem Jahr für eine Kugel Eis verlangen

Ungeduldig wird die neue Eissaison erwartet. Wird auch sie mit Preissteigerungen aufwarten? Getty Images/iStockphoto

Die Eissaison wurde in Wien offiziell bereits am 12. März eröffnet. Und ja, auch ein Eis des Jahres gibt es wieder. Der Geschmacksrichtung Apfelstrudel aus dem Jahr 2023 folgt nun das Kaffee-Eis. Ob sich das tatsächlich zum Liebling der Eis-Esserinnen und Eis-Esser mausert, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

1. Perrella Gelateria Caffè

Luca Perrella hat heuer den Eissalon beim Stubentor von seinem Papa übernommen. privat

25 Jahre gibt es mittlerweile den familiengeführten Eissalon Perella gleich beim Stubentor. Papa Perrella hat vergangenes Jahr den Ruhestand angetreten, übernommen hat Sohn Luca Perrella. Die Kugel Vanilleeis kostet wie im Jahr zuvor zwei Euro. Ein wenig teurer wurde lediglich die Ein-Liter-Eis Box mit bis zu sechs Eissorten. Hier stieg der Preis um moderate 50 Cent auf 19,50 Euro.

Perella Gelateria Caffè, Dr.-Karl-Lueger-Platz 2, 1010 Wien, täglich 10–20 Uhr, perrella.at

2. Gelati Serafini

Gelati Serafini in der Brigittenauer Wallensteinstraße

Eisbecher mit der Aufschrift "Gelati Serafini"

In einer Publikumsabstimmung wurde Gelati Serafini bereits wiederholt zum besten Eissalon Wiens gekürt. Tatsächlich schafft es dieser Familienbetrieb schon über Jahre, alle Sorten ohne Chichi und ohne qualitative Ausreißer nach unten anzubieten. Das ist umso erstaunlicher, als auch das Preisniveau weitgehend stabil bleibt. Die Preistafel beginnt bei zwei Kugeln im Stanitzel und 3,50 Euro, im Becher kosten diese 3,60 Euro; man darf also mit einem sehr fairen Preis um rund 1,80 Euro pro Kugel kalkulieren und kann sich darauf verlassen, dass alle Sorten ihren Geschmack von natürlichen Zutaten haben.

Gelati Serafini, Wallensteinstraße 52, 1200 Wien, täglich 10–21 Uhr, gelatiserafini.at

3. Café de l'Europe – Gelato Castelletto

So wenig ist an der Eistheke des Café de l'Europe lediglich morgens los. privat

Bezüglich Standort geht es in Wien wohl kaum exklusiver. Am Wiener Graben, im Café de l'Europe, wo es im Gastgarten mitunter zugeht wie in einem Ameisenhaufen, darf natürlich auch ein ordentliches Angebot an Eis nicht fehlen. Für die Kugel Vanilleeis, eine von insgesamt bis zu 28 Sorten, berappt man zwei Euro und bleibt damit auf dem Preisniveau des Vorjahres. Dies könne sich aber, so erfährt man vor Ort, ändern. Abhängen würde dies von der Entwicklung der Einkaufspreise. Wie viele Kugeln Eis hier pro Tag verschleckt werden, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

Café de l'Europe, Graben 31, 1010 Wien, täglich 7–0 Uhr, Tel. 01 5321469; cafe-europe.at

4. Eisgreissler

Der Eisgreissler, in den Nullerjahren von Andrea und Georg Blochberger in Krumbach gegründet, experimentiert wie im vergangenen Jahr mit Eissorten auf Kefirbasis, verschiedenen Kaffeevariationen wie Melange oder Espresso, Eis mit Superfoods wie Goji-Beere sowie Eissorten mit Alkoholgehalt. Zu Ostern geht es los mit der Geschmacksrichtung Eierlikör. Die Preise wurden 2024 aufgrund der Inflation angepasst – zu Buche schlagen vor allem gestiegene Mitarbeiter- und Rohstoffkosten. Was das für die Kundschaft an der Budel bedeutet? Eine Kugel kostet heuer 2,30 Euro, zwei Stück 4,20 Euro, vier Kugeln 6,80.

Eisgreissler, Rotenturmstraße 14, 1010 Wien, täglich 11–20 Uhr, Tel. 02647 42950; eis-greissler.at

5. Paolo Bortolotti

In den sechs Eissalons von Paolo Bortolotti, von denen man allein vier entlang der Mariahilfer Straße, einen weiteren in der Thaliastraße sowie einen in Hirschstetten findet, gilt überall derselbe Preis: 2,20 Euro für eine Kugel sind es heuer. Ob man diese eine im Stanitzel oder Becher nimmt, macht preislich keinen Unterschied. Ab zwei gehen die Preise für Tüten- und Bechereis auseinander: Bei zwei ist der Stanitzel günstiger (3,60 vs. 3,70 Euro), ab drei teurer. Das muss man vielleicht nicht verstehen, aber immerhin wird das Eis bei Bortolotti, der vor 50 Jahren sein erstes Geschäft am Wiener Gürtel eröffnete, nach italienischer Tradition selbstgemacht. Lustiges Gimmick: Online kann eingesehen werden, welche Filiale gerade welche Sorten führt.

Mariahilfer Straße 22, 1070 Wien, täglich 9–20 Uhr, Tel. 01 526 19 09; bortolotti.at

6. Leones

Bei Leones im 2. und 8. Bezirk gibt es traditionelles italienisches Gelato, ist der Macher ja selbst aus dem Land des Eises. Zu den beliebtesten Sorten zählen Pistazie, verschiedene Schokoladesorten und der Klassiker Vanille. Heuer verlangt man im Italo-Eissalon 2,50 Euro für eine Kugel, zwei Sorten bekommt man für 4,50 Euro. Im Gegensatz zum Vorjahr ist die Kugel um 20 Cent teurer geworden. Die Eispreise passe man an die Inflation an, vor allem Lebensmittel für das Eis, Papier für die Becher und die Gehälter für die Angestellten seien Grund für die Steigerung, sagt Chefin Lisa Leone.

Leones, Lange Gasse 78, 1080 Wien & Bruno-Marek-Allee 21, 1020 Wien, täglich 12–18 Uhr, leones.at

7. De Rocco

Der Eissalon De Rocco gehört seit Jahrzehnten zum Währinger Grätzel. Selbstgemachte Sorten in klassischer Ausführung von Vanille, Schoko, Himbeer bis Tiramisu werden angeboten. Eine einzelne Kugel kostet zwei Euro, 3,60 Euro werden für zwei Kugeln im Stanitzel verlangt, drei Kugeln sind um 5,10 Euro zu haben.

Eissalon De Rocco, Kutschkergasse 40, 1180 Wien, täglich 12–19 Uhr, Tel. 0660 5230180

8. Ferrari

Am oberen Ende unserer Eispreisumfrage befindet sich die Gelateria Ferrari im ersten Bezirk. In der Annagasse kostet eine Kugel stolze 3,30 Euro. Zwei Kugeln Eis sind für 5,90 Euro erhältlich. Im Vorjahr war die einzelne Kugel noch um drei Euro zu haben. Dafür gibt es auch richtig italienisches Eis. Angeboten werden Klassiker wie Vanille und Pistazie und speziellere Sorten mit Creme Caramel oder Heidelbeer-Mus.

Ferrari Gelato, Annagasse 3–3a, 1010 Wien, Mo bis Sa 11–19 Uhr, So 12–19 Uhr, Tel. 01 5122786, ferrari-gelato.at

9. Eissalon am Schwedenplatz

Der Eissalon am Schwedenplatz ist ein Ort der Superlative, nicht nur, weil hier immer was los ist. Es stehen auch über 100 Eissorten zur Auswahl, auf der Website lässt sich in einem Eiskalender einsehen, welche Geschmacksrichtungen an welchem Tag angeboten werden – von Himbeercreme bis Walnuss mit Feige. Am beliebtesten allerdings sind Klassiker wie Haselnuss, die Nachfrage ist aber wetterabhängig: bei Sonnenschein sind vor allem fruchtige Sorten gefragt. Eine Kugel kostet am Schwedenplatz 2,20 Euro, der Preis wurde um zehn Cent angehoben – verantwortlich sind dafür auch hier die gestiegenen Strom-, Material- und Mitarbeiterkosten.

Eissalon am Schwedenplatz, Franz-Josefs-Kai 17, 1010 Wien, täglich 9.30–22.30 Uhr; Tel. 01 5331996, gelato.at

10. Zanoni

Kaum ein Eissalon der so günstig liegt, wie Zanoni & Zanoni beim Lugeck an der Rotenturmstraße im ersten Bezirk. Sobald es warm ist, sind hier die Plätze rar. Geschleckt wird nicht nur Eis im Stanitzel, sondern auch Eisbecher. Eine Kugel kostet trotz Innenstadt-Adresse zwei Euro, zwei Kugeln gibt es um 3,60 Euro.

Zanoni & Zanoni, Lugeck 7, 1010 Wien, täglich 7–0 Uhr, Tel. 01 5127979, facebook.com/Zanonieis

(red, 22.3.2024)