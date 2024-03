Diesen Sommer soll in Südtirol eine Fortsetzung des Kassenschlagers aus den 1990ern gedreht werden

Sylvester Stallone wird wieder in die Rolle des Gabe Walker schlüpfen. APA/dpa/Rolf Vennenbernd

Nach über 30 Jahren zurück auf der Fels-(Lein)-Wand: Hollywoodstar Sylvester Stallone wird für die bereits im Vorjahr bekannt gewordene Fortsetzung seines 1993-Hits "Cliffhanger" auch in die Südtiroler Dolomiten zurückkehren. Dies gab die Filmförderkommission IDM Südtirol bekannt.

Der Original-Blockbuster war von April bis August 1992 zum Großteil in den Dolomiten gedreht worden und kam im Sommer 1993 auf die große Leinwand. Er wurde einer der großen Stallone-Hits der 1990er-Jahre mit rund 255 Millionen Dollar Einspielergebnis an den Kinokassen weltweit.

Von Südtirol gefördert

Von Südtiroler Seite werde das Projekt mit 400.000 Euro gefördert, hieß es. Gedreht werden soll an Schauplätzen in den Südtiroler Alpen, die schon vor 31 Jahren ins Bild gerückt, im ersten "Cliffhanger" aber als die Rocky Mountains ausgegeben wurden. Nun sollen die Dolomiten offiziell der Schauplatz von "Cliffhanger 2" sein, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" "FAZ".

Produziert wird Cliffhanger 2 laut dem Bericht von Black Magic Films (London) in Zusammenarbeit mit Supernix (München) und Original Films (USA). Aber auch Supernix Österreich soll mit an Bord sein - ebenso wie laut einem früheren Bericht Stallones Produktionsfirma "Balboa Productions".

In Teil 2 des Thrillers betreibt der Protagonist Gabe Walker laut IDM gemeinsam mit seiner Tochter Sydney eine Berghütte. Als Gabe, Sydney und ein reicher Gast entführt werden, muss seine Tochter Naomi, die von einem tragischen Kletterunfall traumatisiert ist, sich ihren Ängsten stellen, um ihre Familie zu retten.

Produktionsstart im Sommer

Gedreht werden soll ab Sommer - und zwar offenbar auch in München, konkret in den dortigen Penzing Studios sowie in der Innenstadt. Dies hatte der FernsehFonds Bayern (FFF Bayern), der die Produktion mit zwei Millionen Euro fördert, im Vorjahr bekanntgegeben. Regie soll nunmehr Jean-François Richet (Public Enemy, Plane) führen, nachdem lange Ric Roman Waugh gelistet worden war.

Weltstar Stallone gehört auch nach Jahrzehnten weiter zu den großen Namen in Hollywood. Und zu den meistbeschäftigten. Zuletzt feierte "Sly" mit der Paramount+ Serie "Tulsa King" große Erfolge. Aktuell dreht der 77-jährige Rocky und Rambo Star gerade die Thriller "Armored" und "Alarum". Und auch als "Reality-TV-Star" machte der gebürtige New Yorker zuletzt Schlagzeilen - und zwar mit der Erfolgsserie "The Family Stallone". (APA, 19.3.2024)