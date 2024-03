Der Blumenliebhaber Dries Van Noten wird demnächst wahrscheinlich mehr Zeit für seinen Garten haben, er zieht sich von der Kreativspitze zurück. REUTERS

Dries Van Noten zieht sich als Designer seines Modehauses zurück, die Show im Juni wird seine letzte in der Funktion des Kreativchefs sein. Die Ankündigung des 65-Jährigen sorgte für unzählige Reaktionen in den Social-Media-Kanälen: "Das ist das Ende eine Ära!" Dem ist wenig hinzuzufügen. Dries Van Noten ist der wohl bekannteste Designer Belgiens und einer der populärsten internationalen Modemacher.

Das ist nicht nur seiner eleganten, farbenfrohen Mode zu verdanken. Sondern wohl auch der Tatsache, dass er lange zu den wenigen verbliebenen unabhängigen Unternehmern in der Branche gehörte – bis der spanische Parfum-, Mode- und Beautykonzern Puig 2018 eine Mehrheitsbeteiligung an der Marke ankündigte.

Einer der "Antwerp Six"

Van Noten ist seit 38 Jahren im Geschäft. Sein Modehaus gründete er im Jahr 1986, damals zeigte der Belgier eine Kollektion im Rahmen der Gruppe "Antwerp Six" in London. Drei Jahre später eröffnete er seinen Showroom Het Modepaleis in Antwerpen, sein Paris-Debüt gab er 1992 mit seiner Männerkollektion.

Im Februar zeigte Designer Dries Van Noten die Herbstkollektion 2024/25. Im Juni wird die letzte Show unter Van Noten als Kreativchef präsentiert. REUTERS

Van Noten, der als Blumenliebhaber bekannt ist, ließ in einer Pressemitteilung wissen, dass er sich guten Gewissens zurückziehen könne, weil die Marke "am Blühen" sei. Das Wachstum sei auch der Beteiligung des Puig-Konzerns zu verdanken. Man habe eine Beautylinie und Parfums lanciert, das Accessoire-Segment erweitert, in E-Commerce investiert und weitere Stores wie einen rein auf Beautyprodukte spezialisierten Store in Paris eröffnet. 2023 hat Puig die belgische Marke als seine am stärksten wachsende Nischenbrand bezeichnet. Demnächst soll auch die Neubesetzung des Kreativpostens verkündet werden. (red, 19.3.2024)