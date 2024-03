"Harry und Florian" sind unterwegs im Wahlkampf um den Bürgermeisterjob in Innsbruck. Florian heißt Tursky und war gerade noch Digitalisierungsstaatssekretär der ÖVP und ist ihr Spitzenkandidat auf seiner Namensliste für die Tiroler Hauptstadt. Harry heißt Prünster und präsentiert üblicherweise "Harrys liabste Hütt'n" oder derzeit gerade touristische Ortschaften und Regionen in "Harrys schönste Zeit" im öffentlich-rechtlichen ORF.

"Im neuen Ethikkodex als Unvereinbarkeit geregelt"

Der neue ORF-Verhaltenskodex dürfte solchen Politeinsätzen von ORF-Stars wie Vera Russwurm im Wege stehen – er wird aber nach bisherigen Ankündigungen erst im April per Dienstanweisung von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann offiziell in Kraft gesetzt.

"Nach bestehenden Regulativen gibt es derzeit dagegen keine Handhabe", erklärt ein ORF-Sprecher auf Anfrage. "Das ist nicht im Interesse des ORF, daher werden solche Fälle im neuen Ethikkodex als Unvereinbarkeit geregelt."

Zwischen zwei ORF-2-Einsätzen in Wattens und – hier im Bild – Dorfgastein macht ORF-Star Harry Prünster unter der Woche in Innsbruck Wahlkampf mit ÖVP-Bürgermeisterkandidat Florian Tursky. ORF/DEGN FILM/Sonja Eichholzer

Tursky, van Staa, Platter, Mattle

Bis dahin hat Harry schon seine Gesprächsreihe weitgehend abgespult: Diesen Montagabend war bei der Reihe "Reden wir über Innsbruck" bei "Harry und Florian" der ehemalige Landeshauptmann Herwig van Staa (ÖVP) im Hotel Sailer zu Gast. Am Mittwoch plaudern die beiden im Promenadencafé mit einer Tiroler Schnittmenge von Politik und Medien – dem ehemaligen Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und dem ehemaligen ORF-Landesdirektor und vormaligen ÖVP-Landesgeschäftsführer und ORF-Stiftungsrat Helmut Krieghofer.

Am Donnerstag dieser Woche reden "Harry und Florian" im Kolpingheim mit der ehemaligen Landesrätin und Seniorenbund-Landesobfrau Patrizia Zoller-Frischauf. Und am Freitag im Café im Grünen im Olympischen Dorf mit Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und dem langjährigen Rodelverbandspräsidenten Friedl Ludescher.

Gleich am Samstag ist Harry Prünster dann mittags in ORF 2 mit seiner Serie "Harrys schönste Zeit" auf Besuch in Dorfgastein, immerhin nicht in Tirol. Das war schon vorigen Samstag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dran – mit einer Ausgabe über Hall und Wattens.

"Anschein der Befangenheit"

Der neue Verhaltenskodex des ORF regelt Auftritte von ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern etwa bei Moderationen oder auch auf Social Media. Sie dürfen nicht einmal den "Anschein der Befangenheit" liefern. Der Kodex sieht auch dienstrechtliche Konsequenzen vor. Nach Informationen aus dem ORF soll es aber auch Regelungen für nicht angestellte Präsentatoren und Präsentatorinnen geben, mit denen sie vertraglich zu vereinbaren wären.

Bisher war es etwa möglich, dass die langjährige ORF-Moderatorin Vera Russwurm – noch während sie ihre wöchentliche Sendung hatte, die ihre Produktionsfirma zulieferte – den Wahlkampfauftakt der ÖVP Niederösterreich Anfang 2023 moderierte. (Harald Fidler, 19.3.2024)