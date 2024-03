Von der Pianistin zur "Keys to Heaven"-Intendantin: Maria Radutu. Vanja Pandurevic

Steigt eine Pianistin zur Intendantin auf, verblüfft es nicht, wenn sie das schwarze Instrument mit den 88 Tasten in den Programmfokus rückt – so geschehen bei der österreichisch-rumänischen Virtuosin Maria Radutu und dem neuen Festival "Keys to Heaven". Umso überraschender dafür die bunte Inhaltsfülle, mit der die Veranstaltungsreihe nun erstmals aufwartet. Radutus Team widmet sich auf Schloss Esterházy nicht nur honorigen Tastenmeisterwerken von Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn oder Dmitri Schostakowitsch, man schwelgt auch im Tango Nuevo Astor Piazzollas, veranstaltet eine Jamsession für Jazz-Fans und rollt im Empiresaal des Barockschlosses Yogamatten aus.

Ein erstes Lebenszeichen gibt das Neo-Festival an diesem Donnerstag von sich: Ein "Preview-Konzert" feiert den 100. Geburtstag der "Rhapsody in Blue". Christoph Cech hat den Evergreen von George Gershwin in einen frischen Bigband-Sound gehüllt und für den Abend zudem ein eigenes Klavierkonzert verfasst; Maria Radutu ist in beiden Fällen die Solistin.

Tasten und Tanz

Die weiteren Festivalkonzerte finden am Wochenende vom 26. bis zum 28. April statt und versprechen ungewöhnliche Perspektiven. Die Schwestern Ferhan und Ferzan Önder treffen bei ihrer Tastenarbeit mit zwei Tanzpaaren zusammen; Pianistin Sabina Hasanova sprengt das klassische Konzertformat durch eine Kollaboration mit der Sandmalerin Anna Vidyaykina und dem Sprecher Thomas Toppler. Im Nachtkonzert von Tanja Huppert wiederum laden Liegen, Matten und Sitzsäcke dazu ein, einer Auswahl aus Bachs "Goldberg-Variationen" und Wilfried Hillers "Buch der Sterne" tiefenentspannt zu lauschen. Der Schlusspunkt, ein Konzert mit Radutu und dem Geiger Julian Rachlin, wartet ebenfalls mit einem Extra auf: Eltern können ihren Nachwuchs währenddessen von einer Kinderbetreuung bespaßen lassen. (Christoph Irrgeher, 19.3.2024)