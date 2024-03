Aryna Sabalenka trauert um ihren Lebensgefährten. AFP/ Getty Images/Clive Brunskill

Der ehemalige NHL-Spieler Konstantin Kolzow, Freund der zweifachen Tennis-Grand-Slam-Siegerin Aryna Sabalenka, ist im Alter von 42 Jahren gestorben. Das teilte der belarussische Eishockeyverband am Dienstag mit. Kolzow sei "plötzlich verstorben", hieß es in der Erklärung. Die Polizei in Miami, wo Kolzow verstarb, geht von einem Selbstmord aus, das teilte die Behörde im Laufe des Tages nach AFP-Angaben mit.

"Wir trauern", hieß es auf der Website des Verbandes: "Der belarussische Eishockeyverband drückt der Familie, den Freunden und allen, die Konstantin kannten und mit ihm zusammengearbeitet haben, sein tiefstes Beileid aus."

Konstantin Kolzow im Trikot der Pittsburgh Penguins. imago sportfotodienst

Kolzow spielte von 2002 bis 2006 für die Pittsburgh Penguins in der NHL. Von der Weltranglistenzweiten Sabalenka, die diese Woche bei den Miami Open spielen soll, gab es zunächst keine Reaktion. Die 25-Jährige hatte 2023 und 2024 die Australian Open gewonnen.

Für Sabalenka war es nach dem frühen Tod ihres Vaters und Mentors ein weiterer Schicksalsschlag. Sergey Sabalenka war 2019 an einer Hirnhautentzündung verstorben - mit erst 43 und ebenso plötzlich wie ihr Freund. (sid, red, 19.3.2024)