Wie übersetzt man Ideen aus der Grundlagenforschung in die Praxis? Drei Projekte aus Graz nehmen mit einer Spin-off-Förderung nun Gestalt an

Ein Extrakt, das aus der Schale von Orangen gewonnen wird, soll in Zukunft helfen, Ernten vor Fruchtfliegen zu schützen. REUTERS

Was hat ein Biopestizid gegen Schädlinge in der Landwirtschaft mit einem System zur Schnee- und Lawinenüberwachung oder mit Alternativen zu Polymermembranen für Brennstoffzellen gemeinsam? All diese Projekte wurden an der Universität Graz erdacht, und bald sollen aus den Ideen Jungunternehmen entstehen. Ermöglicht wird das mit einer Spin-off-Förderung der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).

Es sind insgesamt 22 Projekte, die in der aktuellen Runde des Spin-off-Fellowship-Programms mit einem Budget von 9,75 Millionen Euro gefördert werden. Unterstützen will die FFG im Auftrag des Wissenschaftsministeriums damit Forschende am Übergang zwischen Grundlagenforschung und Ausgründung. Die Universität Graz kommt mit drei von vier eingereichten Projekten zum Zug, die mit insgesamt 1,5 Millionen Euro gefördert werden. Der STANDARD hat bei den Projektteams nachgefragt, wie es um die Umsetzung steht.

Biozid gegen Kirschessigfliege

Die aus Asien eingeschleppte Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) steht im Visier des Projekts "Droso Ex". Der Schädling befällt gesunde heranreifende Früchte und kann laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) an betroffenen Kulturen bis zu 80 Prozent Ertragsverlust oder sogar einen Totalausfall verursachen. Bestehende Pflanzenschutzmittel sind nur langsam biologisch abbaubar und gefährlich für andere Organismen wie etwa Bienen.

Vor diesem Hintergrund will man mit dem Biozid Droso Ex zwei (Kirschessig-)Fliegen mit einer Klappe schlagen: Nachhaltigkeit und Treffsicherheit. Der Extrakt wird aus Orangenschalen gewonnen, die bei der Produktion von Orangensaft abfallen, erklärt Manfred Hartbauer, der das Projekt an der Uni Graz als Host unterstützt: "Die Schalen werden zur Erzeugung eines Biozids verwendet, mit dem man diese Fruchtfliegen anlocken und sie auch gleichzeitig in einer Falle abtöten kann."

Nach den bisherigen Erkenntnissen lässt sich das Mittel sehr günstig herstellen und artspezifisch einsetzen: "Bei den kleinen Löchern, die wir bei diesen Fallen haben, können keine Bienen und keine größeren Insekten rein." Die Innovation könnte demnach dazu beitragen, die Verwendung schädlicher Chemikalien in der Agrarwirtschaft zu reduzieren und gleichzeitig die Effektivität der Schädlingsbekämpfung zu verbessern. Ein wichtiger Zielmarkt wäre laut Hartbauer der Bio-Rotweinbau. Um zu ermitteln, wie spezifisch das Biopestizid tatsächlich wirkt, sind als Nächstes Feldversuche geplant.

Hightech-Lawinenwarnung

Mehr als 500 Menschen wurden seit dem Jahr 2000 laut dem Portal avalanches.org allein in den österreichischen Alpen von Lawinen getötet, hinzu kommen erhebliche wirtschaftliche Schäden. Mit dem Warnsystem Geoteq versprechen sich Thomas Gölles und Wolfgang Schöner vom Institut für Geografie und Raumforschung eine präzisere und umfassendere Überwachung der Lawinenaktivität – auf regionaler wie lokaler Ebene.

Jedes Jahr verlieren Menschen bei Lawinenabgängen ihr Leben. Um mehr Sicherheit zu bieten, soll die Schneedecke künftig mit unterschiedlichen Methoden beobachtet werden. Bei verdächtigen Bewegungen soll Alarm ausgelöst werden. Alessandro Zappalorto/Shutterstock

"Im Prinzip sind das zwei Produktideen", erklärt Gölles. Einerseits werden anhand von Daten des Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-1 bisherige Lawinenabgänge detektiert und per maschinelles Lernen ausgewertet. Andererseits sollen zum Beispiel direkt im Skigebiet installierte Radar- und Lidar-Sensoren – Lidar ist eine Form des dreidimensionalen Laserscannings – im Umkreis von ein paar Hundert Metern die Schneedecke beobachten und bei verdächtigen Bewegungen Alarm schlagen. In welcher Form die Technologien kombiniert werden beziehungsweise wie die Alarmierung dann genau funktioniert, ist vor allem noch eine Frage der Finanzierung, erklärt Gölles.

Alternativen für Brennstoffzellen-Membranen

Die Entwicklung effizienterer Polymermembranen (PEMs) für Wasserstoff-Brennstoffzellen ist das Ziel hinter dem Projekt "ProLipEM". PEMs trennen Brennstoffzellen in Wasserstoff- und Sauerstoffkammern. Sie lassen nur Protonen durch, während Elektronen extern fließen, um Strom zu erzeugen, wenn sie sich mit Sauerstoff zu Wasser verbinden. Allerdings bestehen die Membranen in der Regel aus Perfluorsulfonsäuren, die zahlreiche Nachteile mit sich bringen – darunter eine begrenzte Bandbreite an Betriebsbedingungen, hohe Kosten, Umwelt- und Gesundheitsrisiken.

Im Projekt "ProLipEM" sollen daher umweltfreundlichere und kostengünstigere Materialien für Brennstoffzellen entwickelt werden, die auf lipidähnlichen Molekülen basieren. Diese Moleküle bieten demnach Vorteile wie geringe Feuchtigkeitsempfindlichkeit und höhere Leitfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen und werden aus kostengünstigen Materialien hergestellt. Das Projektteam will nun die vielversprechendsten ProLipEM-Materialien durch die Messung grundlegender temperatur- und feuchtigkeitsabhängiger Eigenschaften und ihre potenziellen Einsatzbereiche in Brennstoffzellen ermitteln und deren Herstellung skalieren.

Forschungsvizerektor Joachim Reidl sieht in dem Förderprogramm einen "spannenden Weg, um Innovationen voranzutreiben", gleichzeitig verbessere es das Umfeld für zukünftige Spin-offs an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. In den kommenden 18 Monaten gilt es jedenfalls für die Grazer Projektteams, die Ideen weiterzuentwickeln und auf die Straßen, Pisten oder Weinrieden zu bringen. (Mario Wasserfaller, 14.5.2024)