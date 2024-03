Erderwärmung Uno-Klimabericht: Jahr 2023 brach alle Hitzerekorde

Das Jahr 2023 war für das Klima ein Rekordjahr – in vielerlei Hinsicht. Der Uno-Organisation für Meteorologie zufolge war es das wärmste seit Menschengedenken. Außerdem hätten die Gletscher weltweit mehr Eis verloren als jemals zuvor. Auch am Südpol schmilzt das Eis in ungekanntem Ausmaß