Für "Die Polizei in Österreich: Brüche und Kontinuitäten 1938–1945" wurden erstmals die Archive des Innenministeriums und der Landespolizeidirektionen für Forscherinnen und Forscher geöffnet

Für das Wissenschaftsprojekt "Die Polizei in Österreich: Brüche und Kontinuitäten 1938–1945" wurden erstmals die Archive des Innenministeriums und der Landespolizeidirektionen in ganz Österreich für Forscherinnen und Forscher geöffnet. ORF 3 war Teil dieser Aufarbeitung und macht nun die Ergebnisse in Form der TV-Dokumentation "Hitlers Exekutive - Die österreichische Polizei und der Nationalsozialismus" (Samstag, 23. März, 20.15 Uhr) zugänglich. Davor widmet sich die ebenfalls neue Produktion "Immer wachsam sein – 60 Jahre Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes" (19.25 Uhr) der Geschichte dieser Institution.

"Hitlers Exekutive - Die österreichische Polizei und der Nationalsozialismus" am Samstag in ORF 3. Foto: ORF/Pammer Film/ÖNB / Österreichische Nationalbibliothek

Durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde die österreichische Polizei in den Terrorapparat integriert. Polizisten waren mitverantwortlich für Unterdrückung, Verfolgung und Deportationen, unzählige wurden im Laufe des Ostfeldzuges zu Mördern. "Die Auseinandersetzung mit der eigenen polizeilichen Geschichte bildet die Grundlage für eine moderne und verantwortungsbewusste Polizei", betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Vorfeld der Sendung die Wichtigkeit der Aufarbeitung. (APA, 19.3.2024)