Außerdem Reportagen über Regenbogenfamilien in Italien und Hexen im Internet sowie die Dokureihe "I Saw the Sign"

19.40 REPORTAGE

Re: Italien gegen Regenbogenfamilien Regenbogenfamilien sind der rechten Regierung Italiens ein Dorn im Auge: Kinder mit zwei Müttern oder zwei Vätern passen nicht ins konservative Familienbild von Minister­präsidentin Georgia Meloni. Ihnen droht nun staatliche Diskriminierung. Bis 20.15, Arte

Will aus der DDR flüchten: Nina Hoss als Ärztin in "Barbara", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Z / Christian Schulz

20.15 DRAMA

Barbara (D 2011, Christian Petzold) Die Ärztin Barbara (Nina Hoss) will raus aus der DDR. Nach einem Ausreiseantrag landet sie in einem Provinzspital, wo sie auf eine Fluchtmöglichkeit wartet – und sich gegenseitig mit ihrem neuen Chef André (Ronald Zehrfeld) umkreist. Von Christian Petzold (Roter Himmel) höchst spannend und atmosphärisch dicht in Szene gesetzt. Bis 21.55, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Hexen im Internet Hexen stehen hoch im Kurs. In der Dokumentation versucht Hanno Settele zu ergründen, warum es viele junge Frauen zur Hexerei zieht und was vom Geschäft damit zu halten ist. Um 21.55 ist Settele dann nochmals für das Reportage­format Doku 1 unterwegs, wenn er in Zeit sparen, Geld sparen sogenannte Lifehacks unter die Lupe nimmt. Bis 21.05, ORF 1

21.55 DOKUMENTATION

"Der Archipel Gulag" – Ein Buch mit Folgen Alexander Solschenizyns Der Archipel Gulag gilt als eines der einflussreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts. Mit seiner Beschreibung des stalinistischen Unterdrückungssystems gab der Autor, selbst ehemaliger Lager­insasse, Millionen in Sowjetlagern inhaftierten Menschen eine Stimme. Bis 22.50, Arte

22.20 THRILLER

Das Schweigen der Lämmer (The Silence of the Lambs, USA 1991, Jonathan Demme) Jodie ­Foster als junge FBI-Agentin sucht bei der Klärung eines Serienmordes Unterstützung bei einem inhaftierten Kannibalen: Nicht nur die Maske des Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) ist längst im popkulturellen Gedächtnis verankert. 1992 heimste Jonathan Demmes Thriller fünf Oscars in den Hauptkategorien, darunter jene für die beiden Hauptdarsteller, ein. Bis 0.35, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Julian Assange – Warten auf ­Entscheidung Die Doku zeigt, wie der Auf­decker von den USA zu einem der gefährlichsten Widersacher gestempelt wurde. Edward Snowden – alles für die Wahrheit (23.20) widmet sich mit dem nach Moskau geflüchteten Whistleblower einem ­weiteren Aufdecker. Bis 0.10, ORF

23.05 DOKUREIHE

Spektakuläre Raubüberfälle mit Pierce ­Brosnan Der ehemalige James-Bond-Darsteller taucht in drei weiteren Folgen in die Welt spektakulärer Kriminalfälle ein. Dieses Mal geht es um einen 18-Millionen-Coup, den Überfall auf das Pierre-Hotel und einen ­Tunnel unter der Baker Street. Bis 1.15, ORF 1

0.45 DOKUREIHE

I Saw the Sign Die Dokureihe beleuchtet die Geschichte bekannter Symbole: Peace, ­Pride-Flag, Black Lives Matter, Red Ribbon und Anonymous. Bis 2.40, Arte