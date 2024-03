Supervulkane, 3ter Weltkrieg, Zombiviren. Die letzten Monate kamen immer neue Untergangszenarien auf. Eines davon ist der Supervulkan in Neapel in dessen Umland sich der Boden jedes Jahr um mehrere Zentimeter anhebt.

Forscher der ETH Zürich fanden 2018 Hinweise darauf, dass die nächste Eruption ein großer, eine Caldera bildender Ausbruch werden könnte. Auf dieses Szenario deuten auch die immer häufiger und stärker werdenden Erdbeben hin. So traten im Jahr 2022 und 2023 die stärksten Erdbeben in diesem Gebiet seit über 40 Jahren auf.



Wie seht ihr hier die Gefahr? Bei mir persönlich ist zumindest die Faszination für diese Urkraft der Erde zurückgekommen.



Auf dieser Seite lassen sich übrigens aktuelle und vergangene Erdbeben in diesen Bereichen anzeigen: https://terremoti.ov.ingv.it/gossip/flegrei/2024/index.html