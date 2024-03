Netflix und Disney präsentieren in Lille neue europäische Serien mit Nahkampf, True Crime, Schiffsuntergang, Cannabis in Amsterdam und Superheldinnen

Mit "The Cage" taucht Netflix in die Welt des Kampfsports ein. Netflix

Im französischen Lille präsentierte Netflix neue europäische Serien: Nahkampf, Fußball, Schiffsuntergang, Glamour in Amsterdam, Isabelle Adjani und deutsch-österreichische Gangkriminalität kündigte Europa-Vizedirektor Larry Tanz beim Seriesmania-Festival an. Disney kontert mit Superpower und Karl Lagerfeld. Ebenfalls im Werden ist "Vienna Game": eine von Satel produzierte History-Serie über den Wiener Kongress.

Diese Serien produziert Netflix in und für Europa:

Mixed Martial Arts: "The Cage"

Natürlich kommen Serien mit Kämpfen. Nach dem Erwerb der Übertragungsrechte der Wrestling-Liga WWE zu Beginn des Jahres war zu erwarten, dass es auch bei fiktionalen Produktionen zu mehr Serien mit aktivem Körpereinsatz kommt. Die Serie "The Cage" erzählt die Geschichte eines jungen Athleten, der im Fach der Mixed Martial Arts ganz nach oben will und dabei massig Hürden zu überwinden hat.

Deutsch-österreichische Gangsterbande: "Crooks"

"Liebeskind hat uns gezeigt, wie populär Crimestorys sind", sagt Netflix' Europa-Vizedirektor Larry Tanz bei Seriesmania. So richtig neu ist das nicht, ebenso wie der grenzüberschreitende Bandenkrimi in "Crooks", inszeniert vom Österreicher Marvin Kren. Frederick Lau gerät mit Gangstern dies- und jenseits der Grenze aneinander, darunter Georg Friedrich, der standesgemäß einen üblen Burschen spielt. Start ist am 4. April.

Frederik Lau und Svenja Jung in der Netflix-Serie "Crooks". Netflix

Sie wissen nicht, was sie tun: "Love Is Blind: Germany"

Von der Realityshow gibt es mittlerweile unzählige Ableger, Tanz verspricht eine deutsche Ausgabe. Die Fühler streckt der Streamer auch im arabischen Raum aus. In "Love Is Blind" planen heiratswillige Singles ihre Hochzeit, ohne die andere Person vorher gesehen zu haben.

Love is Blind Season 6 | Official Trailer | Netflix

Netflix

Oh, mein Gott: "Kaos"

Jeff Goldblum spielt in "Kaos" den Göttervater Zeus im Hier und Jetzt und mit ausgewachsener Midlife-Crisis. Zeus ist überzeugt, dass sein Untergang bevorsteht – und sieht überall Anzeichen dafür, insbesondere im eigenen Familienumfeld. Hera, Hades, Dionysos und der Rest der Göttergang sägen heftig am Thron des Zeus. "Succession" in der griechischen Mythologie.

Der große Kick: "La Liga"

Die Dokumentation taucht in die Welt des spanischen Fußballs ein. "La Liga" hat weltweit eine der größten Anhängerschaften in den sozialen Medien mit einer Fangemeinde von mehr als 158 Millionen Menschen auf 17 Plattformen in 20 verschiedenen Sprachen. Dass Netflix bei Serienaufträgen neuerdings nicht ganz so schnell zuschlägt, erzählt man sich in den Gängen des Grand Palais in Lille. Bei "La Liga" gab es wahrscheinlich kein Zögern.

Schiffskatastrophe: "Heweliusz"

Beim Untergang der polnischen Fähre Jan Heweliusz 1993 starben 55 Menschen. Netflix erzählt die Tragödie mit maximalem Einsatz. Für die Umsetzung seien "weder Kosten noch Mühen gescheut worden", sagt Tanz: "Wir versuchen herauszufinden, was die Serie braucht, um erzählt zu werden. Dann schauen wir, wie wir die Ressourcen auftreiben können."

Schall und Rauch: "Amsterdam Empire"

Von Glanz, Glamour und Verbrechen im von Cannabis vernebelten Amsterdam der 1980er-Jahre erzählt "Amsterdam Empire".

Französische Intrigen: "Sommersaga" mit Isabella Adjani

Ein Zuckerl fürs französische Publikum: Schauspielikone Isabelle Adjani spielt ab Juni in einer noch nicht näher betitelten "Sommersaga" in der Provence.

Und hier die neuen Serien von Disney+, präsentiert in Lille beim Festival Seriesmania:

Der Kongress tanzt: "1814 – Vienna Game"

Die Geschichte des Wiener Kongresses 1814, auf dem nach der Niederlage Napoleons die Neuordnung Europas beschlossen wurde, erzählt Disney als Historiencomedy. Satel-Film produziert, Stefan Brunner schreibt das Drehbuch. Österreich ist übrigens beim Seriesmania-Forum mit einem fahrenden Laden vertreten. Neben Gratisschokoriegeln und Kaffee kann man sich per Prospekt über Fisa-Plus- und ÖFI-Filmförderung informieren und Kontakt aufnehmen.

Österreich ist mit einem fahrenden Laden beim Seriesmania-Festival in Lille vertreten. Wer sich über Film- und Standortförderung informieren will, kann so Kontakt aufnehmen. prie

Karl, der Größte: "Becoming Karl Lagerfeld"

2019 starb Modepapst Karl Lagerfeld, diese Serie erzählt von Aufstieg und Größe von "Kaiser Karl" in den 1970ern. Daniel Brühl setzt sich die getönte Brille auf, Sunnyi Melles spielt die extravagante Marlene Dietrich. Ab 7. Juni

Daniel Brühl als Karl Lagerfeld mit Théodore Pellerin als Jacques de Bascher in der Serie "Lagerfeld" von Disney+. Disney+

Superpower im 18. Jahrhundert: "Renegade Nell"

Nell Jackson (Louisa Harland) wird im England des 18. Jahrhunderts des Mordes beschuldigt und lebt als Geächtete auf der Straße. Dank ihrer Superkräfte gibt es für alle, die sich ihr in den Weg stellen, kräftig Haue. Sally Wainwright hat die Serie erfunden, sie ist mit "Gentleman Jack" Spezialistin für explosive Frauenfiguren in historischen Gewändern. Ab 29. März

Renegade Nell | Official Trailer | March 29 | DisneyPlus Hotstar

DisneyPlus Hotstar

Verzweifelte Influencerin: "Die Kinder sind Könige"

Alleinerzieherin Mélanie stellt ihre Kinder Kimmy und Sammy auf Youtube und hat sich damit eine große Fangemeinde geschaffen. Als Kimmy verschwindet, merkt auch sie: In sozialen Medien gibt es nicht nur Freunde. Nach dem Roman von Delphine de Vigan aus dem Jahr 2021.

Die Mutter des Satans: "Pauline"

Diabolische Coming-of-Age-Story über eine junge Frau, die nach einem One-Night-Stand schwanger wird. Ihre Pläne für Studium und Karriere sind dahin, aber da ist noch etwas: Dank Schwangerschaft verfügt sie über Superkräfte, und es stellt sich heraus, dass der Vater des Kindes Sohn des Teufels ist. Die Hauptrolle in dem deutschen Original spielt Sira-Anna Faal. Ab 22. 5.

Auf dem falschen Gleis: "The Last Station Girls"

True Crime aus Südfrankreich über einen Serienkiller, der junge Frauen in der Nähe von Bahnstationen ermordete.

Für das emotionale Highlight sorgte in Lille aber die britische BBC: Enid Blytons Jugendbuchbestseller "Fünf Freunde" bekommt eine fantasievolle und diverse Serienneuauflage. Fernsehen lebt vielleicht doch noch länger. (Doris Priesching, 20.3.2024)

Hinweis: Die Autorin nimmt als Jurorin beim Seriesmania-Festival in Lille teil. Reise und Aufenthalt werden zum Teil von der Festivalorganisation übernommen.